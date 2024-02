Bad Frankenhausen. Ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma ist in Bad Frankenhausen im Korb einer Hubbühne, als der Hebearm plötzlich umstürzt. Der Arbeitsunfall führt noch zu weiteren Verwicklungen.

Bei Baumpflegearbeiten in Bad Frankenhausen ist ein Hebearm einer Hubbühne auf ein angrenzendes Hausdach in der Rottlebener Straße gestürzt. Durch einen Zwischenfall sei der Hebearm während der Arbeiten am Samstag gegen 11 Uhr ins Schwingen geraten und daraufhin umgefallen, hieß es seitens der Polizei. Der während des Unfalls im Korb des Hebearms befindliche Mitarbeiter sei mit dem Schrecken davongekommen und unverletzt geblieben.

Allerdings habe sich der Ausleger der Hebebühne beim Versuch, diesen mit einem Kran wieder aufzurichten, im Geäst eines Baumes verkeilt. Daraufhin habe der Baum schrittweise abgetragen werden müssen. Die Rottlebener Straße sei dafür mehrere Stunden voll gesperrt worden. An dem Dach entstand laut Polizei bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

dpa, red