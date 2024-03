Suhl. In einem Auto hat die Polizei ein Kilogramm Methamphetamin und mehr als 5000 Euro Bargeld gefunden.

Die Polizei Suhl hat ein Kilo Methamphetamin im Auto von zwei Männern gefunden. Die 36- und 43-Jährigen kamen nach der Entscheidung einer Haftrichterin am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt, wie die Polizei Suhl am Freitag mitteilte.

Neben dem Methamphetamin fanden die Beamten den Angaben zufolge mehr als 5000 Euro Bargeld in dem Auto. Bei der Durchsuchung der Wohnungen sicherten die Polizisten demnach weitere Drogen in nicht geringer Menge und mehrere dem Waffengesetz unterliegende Gegenstände. Details hierzu nannte die Polizei zunächst nicht.

