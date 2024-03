Zella-Mehlis. Von einem Firmengelände in Zella-Mehlis wurden mehrere Baumaschinen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Freitag- bis Samstagnachmittag in einer Firma in der Gewerbestraße in Zella-Mehlis zu schaffen. Sie brachen in das Objekt ein und entwendeten neben Bauutensilien auch Maschinen, wie zum Beispiel Rüttelplatten, Notstromaggregate und Fugenschneider.

Ein Schaden von über 100.000 Euro entstand. Nach aktuellen Erkenntnissen haben die Täter für den Abtransport der Beute mindestens ein Auto, Transporter oder Lastwagen genutzt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0070588/2024. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

red