Erfurt. In Erfurt hat ein Ladendieb auf gestohlene Kleidungsstücke uriniert, nachdem er gestellt wurde. Die Polizei nahm den Mann fest.

Am Freitagmittag verübten ein 24-Jähriger mit einem 19-Jährigen in der Erfurter Innenstadt mehrere Ladendiebstähle. Nach Angaben der Polizei hatten sie bereits Waren aus zwei Geschäften gestohlen und versuchten es anschließend in einem weiteren Laden. Beim dritten Streich wurden die beiden durch einen Ladendetektiv gestellt, welcher auch die Polizei informierte. Bevor diese eintraf, urinierte der Mann auf die von ihm zuvor entwendete Kleidung. Den Polizisten soll er dann die nassen Sachen vor das Gesicht gehalten haben, mit dem Hinweis, dass es sich eindeutig nicht um neue Ware handeln könne.

Die Polizisten ließen sich davon nicht beeindrucken und nahmen den 24-Jährigen mit auf die Dienststelle. Der Täter muss sich nun wegen mehrfachen Diebstahls und Sachbeschädigung verantworten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red