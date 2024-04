Römhild. Im großen Stil haben Unbekannte in einem Agrarbetrieb in Südthüringen zugeschlagen. Tonnenweise wurden Produktionsmittel und elektrische Geräte aus den Lagerhallen entwendet sowie Diesel abgezapft.

Einen Gesamtschaden von etwa 285.000 Euro haben Diebe in einem Agrarbetrieb in Römhild (Landkreis Hildburghausen) hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Unbekannten zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Zutritt zu dem Firmengelände in der Meininger Straße. Anschließend fuhren sie mit einem Fahrzeug auf das Grundstück und öffneten mehrere Tore zu den Lagerhallen.

Mit einem vor Ort abgestellten Gabelstapler verluden die Einbrecher etwa neun Tonnen Pflanzenschutzmittel, drei 1000-Liter-Kunststofftanks mit Beizmittel und mehrere elektrische Geräte wie Hochdruckreiniger, Ölheizer und ein Schweißgerät. Zudem zapften sie mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff aus der firmeneigenen Tankstelle ab.

Nachdem das Beutegut verladen worden war, versprühten die Diebe eine bislang unbekannte klebrige Flüssigkeit im gesamten Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer hat verdächtige Personenbewegungen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0090257/2024.

red