Polizei verhindert Liederabend der rechten Szene in Suhl

Suhl Eine als Geburtstagsfeier getarnte Veranstaltung der rechten Szene hat die Polizei in Suhl verhindert. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Die Polizei in Suhl hat - mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen - am Samstag einen Liederabend der rechten Szene in Suhl unterbunden. Laut den Angaben war die Veranstaltung in einem Suhler Ortsteil als Geburtstagsfeier getarnt.

So habe die Anreise potentieller Veranstaltungsteilnehmer verhindert werden können. Außerdem wurde der Auftritt eines bekannten Liedermachers der rechten Szene verboten. Die Polizei erteilte Platzverweise und erstattete zwei Anzeigen wegen Beleidigung und eine wegen Hausfriedensbruchs.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

