Verletzte, Brände, Auseinandersetzungen: Erste Bilanz zur Silvesternacht in Thüringen

Erfurt In Arnstadt wurde ein 16-Jähriger durch einen Böller verletzt. Auch einen betrunkenen Geisterfahrer mussten Polizisten auf der A4 stoppen. Zudem kam es zu Bränden. Die Bilanz zur Silvesternacht in Thüringen.

Polizei und Rettungskräfte sprechen von einer überwiegend ruhigen Silvesternacht in Thüringen. Im Vergleich zu den Vorjahren war den Angaben zufolge ein eher „mäßiges Einsatzaufkommen“ zu verzeichnen. Trotzdem gab es einige Zwischenfälle:

Aufgrund der milden Außentemperaturen habe es ein hohes Personenaufkommen in der Öffentlichkeit gegeben. Es kam in mehreren Fällen zum unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik, körperlichen Auseinandersetzungen und zu zahlreichen Bränden.

Mit Stand vom 1. Januar 2024, 4 Uhr, registrierte die Thüringer Polizei:

etwa 25 Körperverletzungsdelikte

68 Verstöße im Gebrauch mit Pyrotechnik

11 Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit Pyrotechnik

69 Brände (auch im Zusammenhang mit der Verwendung von Pyrotechnik)

13 Verkehrsdelikte (Fahruntüchtigkeit infolge Alkohol - und Betäubungsmittelkonsum)

5 Widerstandshandlungen (ohne verletzte Polizeibeamte)

16-Jähriger verliert Fingerglied

Auch in diesem Jahr verletzten sich vereinzelt Menschen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik. In Arnstadt explodierte ein Feuerwerkskörper beim Anzünden in der Hand eines 16-Jährigen. Dieser verlor infolge der erheblichen Druckwelle ein Fingerglied.

Geisterfahrer auf der A4

Neben den verschiedenen Verkehrsdelikten konnte auch ein Geisterfahrer auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden durch den schnellen Einsatz der Autobahnpolizei im Bereich des Parkplatzes Drei Gleichen gestoppt und somit Schlimmeres verhindert werden. Der 34-jährige Fahrer stand erheblich unter Einfluss von Alkohol und besaß zudem keine gültige Fahrerlaubnis.

Brände

Am Morgen wurden zwei Brände gemeldet. So stand im Erfurter Stadtteil Windischholzhausen ein Einfamilienhaus in Flammen. Die drei Bewohner konnten sich laut Lagezentrum in Sicherheit bringen. Ein Auto, das am Haus stand, wurde beschädigt.

In Schmalkalden (Kreis Schmalkalden-Meiningen) brannte ein Doppelcarport mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Das Auto, das dort untergestellt war, wurde zerstört. Der Schaden wurde mit etwa 110.000 Euro angegeben. Ob es einen Zusammenhang der Brände mit den Silvesterfeiern gab, war zunächst nicht bekannt.

Insgesamt zieht die Thüringer Polizei ein positives Fazit zur Bewältigung der Einsatzlagen und kann auf eine eher ruhigere Silvesternacht zurückblicken, heißt es in der Mitteilung.

