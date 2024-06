Das waren die wichtigsten Ereignisse in Thüringen in der Zeit vom 24. bis 31. Mai 2024.

(Hier geht es zum aktuellen Thüringen-Ticker.)

Freitag, 31. Mai

18.18 Uhr: Lehrerstudium mit Gehalt in Thüringen ist stark nachgefragt

Das Interesse am deutschlandweit ersten dualen Studiengang für Regelschullehrer in Thüringen ist groß: Bis zum Freitagvormittag lagen laut Thüringer Bildungsministerium 211 Bewerbungen für die 50 Plätze vor.

17.09 Uhr: Wie es mit dem Gefängnis in Hohenleuben weitergehen soll

Das Gefängnis Hohenleuben bereitet dem Land Thüringen immer wieder Kopfzerbrechen. Nun gibt es für das alte JVA-Gebäude jedoch gute Neuigkeiten.

16.59 Uhr: Nasser Mai in Thüringen: 120 Liter Regen pro Quadratmeter im Schnitt

Ein nasser und sehr warmer Mai liegt hinter den Menschen in Thüringen. Mit 120 Liter pro Quadratmeter stieg die Regenmenge im Vergleich zum Referenzwert um rund 80 Prozent, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Im Bergland fielen zum Teil deutlich über 150 Liter pro Quadratmeter. Die Zahl der Sonnenstunden lag mit 190 Stunden nur knapp unter dem vieljährigen Referenzwert von 195 Stunden. Dabei wurde ein Temperaturmittel von 14,5 Grad gemessen. (dpa)

16.34 Uhr: B7 im Kreis Gotha nach Unfall gesperrt

Auf der B7 im Kreis Gotha hat sich am Freitag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Autos stießen frontal zusammen. Zwei Personen wurden verletzt. Momentan ist die Straße gesperrt.

16.04 Uhr: Keine Einigung im Thüringer Awo-Streit

Die ehemalige Gothaer Geschäftsführerin klagt weiter gegen ihre fristlose Kündigung. Im September geht es in dem Verfahren mit der Beweisaufnahme weiter. Indes gab es einen Vergleich mit dem geschassten Prokuristen Sebastian Ringmann.

15.45 Uhr: DFB-Team verlässt Thüringer Quartier

Die Sicherheitsposten sind weg, das Spa & Golf Resort ist wieder frei zugänglich. Zumindest für einige Tage. Ab diesen Samstag kann auch jeder wieder einen Aufenthalt buchen – bis Freitag, dann kommen die Engländer und beziehen ihr EM-Basis-Camp.

12.53 Uhr: Thüringer Programm gegen Senioreneinsamkeit wird ausgebaut

Etwa ein Viertel der Thüringer Bevölkerung ist älter als 65 Jahre. Um Menschen im Rentenalter vor Vereinsamung zu bewahren, hat das Land ein Programm aufgelegt – mit Erfolg.

12.37 Uhr: Sächsisch-thüringische Brigade mit neuem Kommandierenden

Oberst David Markus übernimmt am 7. Juni die Panzergrenadierbrigade 37. Brigadegeneral Alexander von der Krone ist künftig Kommandierender des Kommandos Spezialkräfte.

12.11 Uhr: Klimaaktivisten stören Auftritt von Scholz beim Katholikentag

Klimaaktivisten haben am Freitag einen Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Deutschen Katholikentag unterbrochen. Sie riefen Fragen laut aus dem Publikum im Theater Erfurt, rollten ein Banner der Protestgruppe Letzte Generation aus und stimmten Sprechchöre an: „Wo, wo, wo ist der Klimakanzler“.

11.55 Uhr: Ermittlungen gegen Sonneberger AfD-Stadtrat – Vorwurf von NS-Parolen

In der AfD-Hochburg Sonneberg rumort es. Ein AfD-Stadtrat soll in zwei Lokalen mit NS-Parolen aufgefallen sein. Er bestreitet die Vorwürfe.

11.17 Uhr: Mehr als 4000 Schüler bei Freiwilligentag in Thüringen erwartet

In Parks aufräumen, Wege in Zoos und Tierparks fegen oder Vereine unterstützen – darin und in weiteren Ehrenämtern können sich Heranwachsende am 16. Thüringer Schülerfreiwilligentag in mehreren Landkreisen ausprobieren. Dabei werden am 13. Juni mehr als 4000 Schüler und Schülerinnen erwartet.

9.37 Uhr: CDU macht Druck beim Thüringer Landeshaushalt 2025

In Thüringen wird nach der Landtagswahl eine schwierige, vielleicht auch langwierige Regierungsbildung erwartet. Trotzdem soll der Freistaat 2025 einen Etat haben. Nun hat die CDU Forderungen.

8.55 Uhr: Kinderrechte ins Grundgesetz: Thüringen Bildungsminister appelliert an Bundesregierung

Vor dem internationalen Kindertag hat Thüringens Bildungsminister Helmut Holter die Bundesregierung ermahnt. Er erinnert die Ampelkoalition an ihren Koalitionsvertrag und fordert, Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben.

7 Uhr: Wetter im Ticker: Pegel der Thüringer Flüsse steigen +++ Starkregen mit bis zu 100 Litern in 24 Stunden

Erheblicher Dauerregen und Überflutungsgefahr: Die Vorhersagen der Meteorologen fürs Wochenende haben vielfältige Auswirkungen. Ob Veranstaltungsabsagen, Hochwasser, Straßensperrungen oder Feuerwehreinsätze – hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen.

Donnerstag, 30. Mai

19.38 Uhr: Schwerverletzte bei Feuer in Suhler Krankenhaus - Patient muss reanimiert werden

Im Suhler Zentralklinikum ist ein Patient bei einem Zimmerbrand so schwer verletzt worden, dass er reanimiert werden musste. Zwei Krankenschwestern wurden ebenfalls schwerverletzt.

18.37 Uhr: Pegel an Mehrzahl der Thüringer Flüsse steigen

Angesagt sind heftige Regenfälle in den kommenden Tagen. Das wird Auswirkungen auf den Wasserstand der Flüsse haben und Überschwemmungsgefahr bringen, warnen Fachleute.

15.55 Uhr: Nach Motorplatzer: Vollsperrung auf A4 in Richtung Frankfurt

Die A4 ist am Donnerstagnachmittag in Richtung Frankfurt auf Höhe der Ausfahrt Eisenach-West voll gesperrt. Hier kam es zu einer enormen Fahrbahnverunreinigung durch einen defekten Pkw.

15.18 Uhr: Kein Härtefallfonds für Straßenbeiträge in dieser Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird von der Tagesordnung der Landtagssitzung genommen. Ein neuer Anlauf wird erst nach der Landtagswahl möglich.

15.10 Uhr: Aquaplaning und zu schnell unterwegs: Mehrere Unfälle auf der A4 im Wartburgkreis

Mehrere schwere Unfälle haben sich seit Donnerstagmittag auf Thüringer Autobahnen ereignet. Grund dafür war nach Angaben der Autobahnpolizei in den meisten Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn.

13.37 Uhr: Deutschlands schnellster Regionalexpress startet ab 9. Juni in Erfurt

Ab 9. Juni sollen täglich fünf Pärchen Doppelstock-Züge über die ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und dem fränkischen Ebensfeld rauschen. Es wären Deutschlands schnellste Regionalzüge. Die halbstündige Zugfahrt nach Coburg ist aber vor allem am Morgen und abends teurer als ICE-Direktverbindungen.

12.45 Uhr: Thüringer Obstbauern rechnen mit erheblichen Ausfällen bei der Kirschernte

Die Kirschernte steht in Thüringen bevor, doch es gibt kaum etwas zu ernten. Die Aprilfröste haben große Schäden angerichtet.

12.08 Uhr: Mehr Kinder in Thüringen

Die Zahl der Familien mit Kindern wächst im Freistaat. Dennoch liegt die Kinderzahl damit weiter unter dem bundesweiten Schnitt. Das zeigt ein Blick auf die Zahlen.

10.33 Uhr: Montag startet Erfurter Mega-Baustelle: Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen

Ein wichtiger Autobahnzubringer in Erfurt wird stadteinwärts gesperrt – für Monate. Das betrifft Pendler, Messebesucher und Anwohner. Darauf müssen Sie sich einstellen.

8.46 Uhr: CDU und SPD wollen AfD-Erfolge bei Stichwahlen verhindern

Am 9. Juni geht es in Thüringen bei Stichwahlen um Landräte und Oberbürgermeister. In vielen sind auch AfD-Bewerber dabei – SPD und CDU wollen ihre Gegenkandidaten unterstützen.

7.43 Uhr: Lernen für die Heim-EM: Was es mit einem SEK-Einsatz beim DFB-Team auf sich hat

Im Trainingslager in Blankenhain sind die Fußball-Nationalspieler nicht nur auf dem Trainingsplatz gefordert. Eine Spezialmaßnahme soll zum Turniererfolg beitragen.

7 Uhr: Prozessstart nach Fund von Kinderleiche in Bad Blankenburg steht fest

Ein Kleinkind stirbt. Seine Leiche wird erst viel später am Rande von Bad Blankenburg gefunden. Nun steht fest, wann die Gerichtsverhandlung in dem Fall beginnen soll.

Mittwoch, 29. Mai

19.16 Uhr: Thüringer AfD-Chef wieder auf der Anklagebank

Björn Höcke (AfD) muss sich in wenigen Wochen erneut vor Gericht verantworten. Aus diesem Grund sitzt der Politiker diesmal auf der Anklagebank.

19.01 Uhr: 20.000 Gäste in Erfurt: Kirche unter Reformdruck

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZDK), Irme Stetter-Karp, hat zum Auftakt des Katholikentages in Thüringen schnellere Reformen in der katholischen Kirche angemahnt. Zu lange habe die katholische Kirche am „status quo“ festgehalten, dann sei der Missbrauchsskandal über sie gekommen. „Die Kirche reagiert darauf zu langsam“, sagt die ZDK-Präsidentin.

17.31 Uhr: Kompromiss bei Kindergartengesetz greifbar

Der Streit um die Änderung des Kindergartengesetzes könnte in der kommenden Woche in einer zentralen Frage beigelegt und die Novelle vom Landtag beschlossen werden. Damit wäre der Weg frei, um zumindest den Betreuungsschlüssel zu verbessern.

16.37 Uhr: Goethe und Friedrich: Weimar würdigt eine besondere Künstlerbeziehung

Nirgendwo sonst waren zu Lebzeiten Caspar David Friedrichs so viele Bilder von ihm ausgestellt wie in Weimar. Mit einer Ausstellung will die Klassik-Stiftung im Jubiläumsjahr Akzente setzen.

15.50 Uhr: Naturschutzbund ruft zum Zählen von Insekten auf

Der Naturschutzbund (NABU) Thüringen ruft zum Zählen von Insekten auf. Wer möchte, zählt bei der Aktion «Insektensommer» eine Stunde lang die Sechsbeiner in seiner Umgebung und meldet die Zahl dem NABU Thüringen, wie dieser am Mittwoch mitteilte. Gezählt wird in zwei Zeiträumen: vom 31. Mai bis zum 9. Juni und vom 2. bis zum 11. August. Das Beobachtungsgebiet solle dabei einen Radius von maximal zehn Metern haben. (dpa)

15.40 Uhr: AfD bereitet Wahlanfechtung in Saalfeld-Rudolstadt vor

In Saalfeld-Rudolstadt gab es bei der Kreistagswahl zwei konkurrierende AfD-Listen. Die von Björn Höcke beworbene schnitt schlechter ab. Nun wird eine Wahlanfechtung vorbereitet.

15.04 Uhr: Extremwetter: Ganze Monatsmenge an Regen binnen 24 Stunden erwartet

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Thüringen ein ungewöhnlich niederschlagsreiches Wochenende voraus. Demnach sollen Regenmengen eines ganzen Monats binnen eines Tages fallen.

15 Uhr: Auf den Streit folgt nun Austrittswelle bei der AfD Saalfeld-Rudolstadt

Neben Karlheinz Frosch haben mindestens acht weitere Parteimitglieder ihre Mitgliedsbücher zurückgegeben. Die Begründungen ähneln sich.

Derweil bereitet die Thüringer AfD nach eigenen Angaben eine Anfechtung der Kreistagswahl in Saalfeld-Rudolstadt vor. Das kündigte Thüringens AfD-Vize-Chef Torben Braga am Mittwoch in der Landespressekonferenz in Erfurt an. Braga sagte, es gehe darum, dass eine Partei nicht missbraucht werden könne „für persönliche Zwecke und aus persönlichen Befindlichkeiten einer Hand voll Personen“. Wenn sich der Streit durch die Anfechtung verlängere, müsse dies aus seiner Sicht in Kauf genommen werden. Seinen Angaben zufolge beginne mit Verkündung des Wahlergebnisses eine zweiwöchige Frist für die Wahlanfechtung. „Diese Wahlanfechtung wird derzeit vorbereitet“, sagte Braga. Sie könne nur von Wahlberechtigten vor Ort eingebracht werden. Es hätten sich AfD-Mitglieder dazu bereiterklärt. (dpa)

14.13 Uhr: Immer mehr ausländische Studierende in technischen Fächern

In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen in Thüringen sind immer mehr junge Menschen aus dem Ausland eingeschrieben. „Der Anteil ausländischer Studierender in den sogenannten Mint-Fächern ist von 6 Prozent im Jahr 2013 auf 25 Prozent im zurückliegenden Jahr angewachsen“, berichtete Sebastian Stark vom Thüringer Wirtschaftsministerium den Teilnehmern des 17. Thüringer Technologiedialoges in Schmalkalden.

13.35 Uhr: Krankenkasse: Jeder elfte Berufstätige in Thüringen ist tabaksüchtig

Druck im Job, Stress im Privatleben oder übermäßiger Genuss: In Thüringen hat der exzessive Griff zur Zigarette bundesweit am stärksten zugenommen.

9.50 Uhr: „Das war eine Nichtanwort von Herrn Bausewein“ - Ärger um Witzmann-Petition am Theater Erfurt

Mitarbeiter des Theaters starten eine Petition für die Ex-Gleichstellungsbeauftragte Witzmann. Die Initiatoren fühlen sich von der Stadtspitze ignoriert – und das bei 1200 Unterzeichnern.

8 Uhr: Großeinsatz in Altenburg: Suche nach vermisster Frau findet tragisches Ende

Im Altenburger Land wurde tagelang intensiv nach einer vermissten 86-Jährigen mit Booten, Drohne, Hund und Hubschrauber gesucht. Nun wurde die Frau gefunden.

7.19 Uhr: Fahrzeuge prallen frontal ineinander: Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kyffhäuserkreis

Auf einer Landstraße im Kyffhäuserkreis hat sich ein Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Die Strecke musste vorübergehend voll gesperrt werden.

6.10 Uhr: Millionen für Thüringer Schulen in sozialen Problemlagen

Das Startchancen-Programm soll für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Wie in den kommenden zehn Jahren 93 Thüringer Schulen gefördert werden sollen.

Dienstag, 28. Mai

18.46 Uhr: Die NSU-Akten des Thüringer Landtags müssen getrennt archiviert werden

Derzeit lagern im Parlament 12.134 NSU-Dokumente. Sie müssen wieder an die jeweiligen Behörden zurückgegeben werden. Dem Ziel, die im Landtag verwahrten NSU-Akten in ihrer Gesamtheit zu archivieren, stehen gesetzliche Bestimmungen und archivwissenschaftliche Standards entgegen.

17.55 Uhr: Über 250 Menschen in Thüringen durch Hundebisse zum Teil schwer verletzt

2023 kamen in Thüringen 267 Menschen bei Begegnungen mit Vierbeinern zu Schaden. Die Tierrechtsorganisation PETA fordert einen Hundeführerschein.

17.26 Uhr: Ungültige Stimmen vor allem bei Ortsbürgermeistern

Bei den Ortsteilbürgermeisterwahlen in Thüringen sind mehrere tausend Stimmen ungültig gewesen. Insbesondere in Erfurt fällt das auf: 6834 ungültige Stimmen stellen auch statistisch einen Ausreißerwert dar. Wie das zu erklären ist? Online entbrennt über die hohe Zahl der ungültigen Stimmen eine Debatte. Ist die Kommunalwahl in Thüringen korrekt abgelaufen?

13.05 Uhr: Kommunalwahlergebnisse: Erfurt und Gera fehlen noch

Die beiden Städte Erfurt und Gera haben mehr Zeit gebraucht als andere Thüringer Kommunen, um die Ergebnisse ihrer Stadtratswahlen vorzulegen. Die Landeshauptstadt und Thüringens drittgrößte Stadt kündigen an, dass die Daten am Dienstag komplett vorliegen sollen. Erst dann kann ein vorläufiges Endergebnis der Kreistags- und Stadtratswahlen in den fünf kreisfreien Städten vom Landeswahlleiter veröffentlicht werden. Es gilt als eine Art Trend dafür, wie die Parteien bei der Kommunalwahl abgeschnitten haben.

Der Wahlleiter von Erfurt, Norman Bulenda, verwies darauf, dass in Erfurt wie angekündigt erst am Montag mit der Auszählung der Stimmen für die Stadtratswahl begonnen wurde. Die Auszählung sei abgeschlossen, derzeit laufe noch die zeitaufwendige Eingabe der Daten aus den Niederschriften der Wahlvorstände in das elektronische Erfassungssystem des Landeswahlleiters. Erfurt hatte 210 Wahllokale – die Eingabe der Daten von jedem habe angesichts einer Vielzahl von Kandidaten etwa 15 Minuten gedauert, sagte Bulenda. „Das zieht sich hin.“ Pannen oder Probleme haben es bei der Auszählung der Stimmen in der Landeshauptstadt nicht gegeben. (dpa)

12.08 Uhr: Katja Wolf soll BSW als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen

Eisenachs Oberbürgermeisterin und frühere Linken-Politikerin Katja Wolf soll das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als Spitzenkandidatin in den Thüringer Landtagswahlkampf führen. Das sieht ein Vorschlag des BSW-Landesvorstands zur Listenaufstellung für den Landesparteitag am Samstag vor, wie BSW-Vertreter am Dienstag bekanntgaben. Thüringens BSW-Co-Chef Steffen Schütz steht demnach auf Platz zwei, der dritte Listenplatz ist dem Vorschlag zufolge für den früheren MDR-Moderator Steffen Quasebarth reserviert. Der Listenvorschlag soll am Dienstagabend bei einer Mitgliederversammlung noch besprochen werden, betonte Wolf. Auf den Plätzen vier und fünf schlägt der Landesvorstand die frühere Linken-Bundestagsabgeordnete Sigrid Huppach und den Ex-Grünen-Landesparteichef Frank Augsten vor. Die Landesliste muss am Samstag noch mit Wahlen bestätigt werden. (dpa)

10.50 Uhr: Angermuseum Erfurt: Künstler vier Tage nach Ausstellungseröffnung verstorben

Der Leipziger Maler und Grafiker Heinz Zander, dessen retrospektive Ausstellung im Angermuseum Erfurt am 11. Mai feierlich eröffnet wurde, ist am Mittwoch, dem 15. Mai, in Leipzig verstorben. Die Belegschaft des Erfurter Kunstmuseums trauert um diesen Solitär der Kunst.

10.05 Uhr: Sattes Plus: Sponsoring und Millionen-Spenden an die Thüringer Landesregierung

Die Ministerien und ihre nachgeordneten Behörden haben in den vergangenen zwei Jahren Sponsorengelder, Spenden und Schenkungen in Höhe von 17,4 Millionen Euro angenommen. Das Geld wurde überwiegend für diese Zwecke gespendet.

9.23 Uhr: SEK-Einsatz in Sondershausen: Mann greift nach Wasser-Havarie Polizei an

Nach einer Wasser-Havarie in einer Wohnung ist es in der Nacht zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes waren im Einsatz.

8.25 Uhr: Wechselhaftes Wetter in Thüringen

Ein wechselhafter Dienstag erwartet die Menschen in Thüringen. Am Himmel wechseln sich Wolken und Sonne ab und es regnet zeitweise, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad, im Bergland maximal 17 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen auf bis acht Grad. Auch der Mittwoch wird voraussichtlich stark bewölkt und zeitweise regnerisch, mit örtlichen Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 21 Grad, im Bergland bis zu 17 Grad. (dpa)

8.02 Uhr: Wegen Kommunalwahlergebnissen: Studierende besetzen Jenaer Uni-Hörsaal

Als Reaktion auf die Thüringer Kommunalwahlergebnisse haben Studierende einen Hörsaal der Universität Jena besetzt. Es gehe darum, einen Raum zu schaffen, in dem sich Studierende gegen den Rechtsruck zusammentun könnten, sagte eine Sprecherin des Bündnisses Rechtsruck Stoppen in Jena.

7.23 Uhr: „Die blaue Welle blieb aus“ - Was die Ergebnisse für die Landtagswahl bedeuten

1,7 Millionen Thüringer waren am Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Diese gelten als Stimmungstest für die mit Spannung erwartete Landtagswahl im September. Torsten Oppelland, Professor an der Universität Jena sagt, welche Schlüsse sich aus den Ergebnissen ziehen lassen.

7 Uhr: Grüne kritisieren Zulassung von Neonazi zur Landratswahl in Thüringen

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, hat die Frage aufgeworfen, warum der als Rechtsextremist bekannte Tommy Frenck bei der Landratswahl im thüringischen Hildburghausen als Kandidat antreten durfte. „Es ist schon erschreckend, dass ein waschechter Neonazi, der seine verfassungsfeindliche Haltung bis in die Gegenwart hinein immer wieder gezeigt hat, überhaupt zur Landratswahl zugelassen wurde“, sagte Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Dienstag). „Jemand mit diesen offen zur Schau gestellten Einstellungsmustern und unmissverständlichen Avancen an die NS-Zeit und deren Symbole darf doch in unserem demokratischen Rechtsstaat niemals ein so bedeutendes Amt bekleiden“, so die Grünen-Politikerin. Frenck schaffte es am Sonntag bei der Landratswahl im Kreis Hildburghausen mit 24,9 Prozent in die Stichwahl. (dpa)

6.20 Uhr: Thüringer BSW-Wahlsieger setzt auf 20 Prozent bei Landtagswahl

Nach seinem Wahlerfolg in Bleicherode setzt der neue Bürgermeister vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), Robert Henning, auch bei der Thüringer Landtagswahl im September auf ein starkes Ergebnis. „20 Prozent bei der Landtagswahl, das ist meine persönliche Zielmarke für den Landesverband des BSW. Wenn wir die knacken würden, wäre das ein toller Erfolg für eine neue demokratische Stabilität in Thüringen“, sagte Henning dem Berliner „Tagesspiegel“ (Dienstag).

Henning wurde bei der Kommunalwahl am Sonntag zum Bürgermeister von Bleicherode im ersten Wahlgang mit 56,6 Prozent der Stimmen gewählt. Das BSW trat erstmals in Thüringen bei einer Wahl an und holte aus dem Stand gute Ergebnisse, in den Landkreisen Greiz, Gotha und im Wartburgkreis war die neue Partei gar zweistellig.

Zu seinem Wahlerfolg sagte Henning, er sei in dem Ort mit 6300 Einwohner verwurzelt, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er sei seit zehn Jahren hier selbstständiger Gastronom. „Bei Bürgermeisterwahlen geht es nachrangig um Parteizugehörigkeit, eher um die Person“, betonte der BSW-Politiker. (dpa)

Montag, 27. Mai

19.04 Uhr: Elefantenbulle im Zoopark Erfurt geboren

Zuwachs bei den Afrikanische-Elefanten im Zoo der Landeshauptstadt. Ein junger Dickhäuter wurde geboren. Das Elefantenhaus bleibt deshalb einige Tage für Besucher geschlossen.

16.53 Uhr: Penny und Rewe rufen verkaufte Kartoffeln zurück

Die Supermarktketten Rewe und Penny haben in mehreren Bundesländern Speisefrühkartoffeln zurückgerufen worden. Diese können unkompliziert zurückgegeben werden.

14.29 Uhr: DFB-Stars Müller und Führich verteilen Lebensmittel

Thomas Müller packte tatkräftig mit an. Per Hubwagen zog der Star vom FC Bayern München eine vollgepackte Palette. Dann wurden die darauf gestapelten Lebensmittel von dem 34-Jährigen und seinem Nationalmannschaftskollegen Chris Führich vom VfB Stuttgart am Montag an bedürftige Menschen verteilt. Die Aktion war organisiert von der Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes und der Blankenhainer Tafel. In dem Ort südlich von Weimar absolviert die Nationalmannschaft bis Freitag ihr erstes Trainingslager für die Heim-Europameisterschaft. Müller war kurzfristig für Manuel Neuer eingesprungen, der wegen eines Magen-Darm-Infekts noch nicht ins DFB-Quartier angereist ist. (dpa)

13.45 Uhr: MDR-Moderator Steffen Quasebarth will für BSW in den Landtag

Der MDR-Fernsehmoderator Steffen Quasebarth will einem Bericht zufolge in Thüringen für das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Landtag. „Ich hatte schon immer den Wunsch, mich politisch zu engagieren“, sagte Quasebarth in einem Interview mit dem „Stern“. Demnach strebe er einen der ersten fünf BSW-Listenplätze für die Landtagswahl an.

13.25 Uhr: Alterspräsident des Thüringer Landtags verlässt AfD-Fraktion und Partei

Einen Tag nach den Kommunalwahlen in Thüringen hat der Alterspräsident des Thüringer Landtags, Karlheinz Frosch, die Konsequenzen aus einem monatelangen Streit im AfD-Gebietsverband Saalfeld-Rudolstadt gezogen und Partei sowie Fraktion der AfD verlassen. „Ich bin bürgerlich-konservativ, die AfD aber ist immer weiter nach rechts abgerutscht. Das war schon lange nicht mehr meine Partei“, sagte der 73-Jährige.

11.50 Uhr: Versicherungen registrieren 2023 weniger Unwetterschäden in Thüringen

Versicherungen haben im vergangenen Jahr in Thüringen geringere Schäden durch Unwetter registriert als 2022. Ihnen wurden Schäden in Höhe von insgesamt 54 Millionen Euro Sturm, Hagel, Hochwasser oder Starkregen gemeldet, wie aus einer Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vom Montag hervorgeht.

10.34 Uhr: Lachgas-Konsum in Thüringen: Gesundheitsministerium spricht von Dunkelziffer

Zahnärzte nutzen Lachgas für Narkose, im Krankenhaus lindert es Schmerzen bei der Geburt. Aber es wird auch als Droge missbraucht – auch in Thüringen.

9.27 Uhr: Fotos mit Müller, Sane und Co.: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Blankenhain angekommen

Die deutsche Fußball ist in Blankenhain angekommen. Das sind die ersten Fotos aus dem Golf-Ressort Weimarer Land in Blankenhain.

Fotos mit Müller, Sane und Co.: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Blankenhain angekommen
Ankunft im Teamquartier Golf-Ressort Weimarer Land in Blankenhain. Deutschlands Benjamin Henrichs macht Selfies mit wartenden Fans auf dem Weg zum Eingang des Hotels.
David Raum gibt wartenden Fans Autogramme auf dem Weg zum Eingang des Hotels.
Benjamin Henrichs (sitzend) und David Raum (stehend) fahren mit einem Golf-Cart zum Eingang des Hotels.
Thomas Müller (l) und Aleksandar Pavlovic gehen zum Eingang des Hotels.
Leroy Sane wird mit einem Golf-Cart zum Eingang des Hotels gefahren.
Bis Freitag bereitet sich die Nationalmannschaft in Blankenhain südlich von Weimar auf die Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli vor.
Der Mannschaftsbus der Deutschen Fussball-Nationalmannschaft fährt durch Blankenhain.

8.52 Uhr: Explosion in Wohnhaus bei Weida: Frau wird schwer verletzt

Dramatischer Vorfall in Schüptitz bei Weida: Am Sonntag gegen 9.40 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Dabei wurde eine 30-jährige Hausbewohnerin so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.

8.31 Uhr: Schwerer Unfall bei Bad Langensalza: Mann von Regionalexpress erfasst

Zwischen dem Bahnübergang Im Westerfelde und dem Bahnhof Bad Langensalza kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall. Ein Regionalexpress, der nach ersten Schätzungen mit 150 bis 200 Menschen besetzt war, erfasste einen Passanten und verletzte ihn schwer.

8.09 Uhr: Einzelne Gewitter mit örtlichem Starkregen in Thüringen erwartet

Auf einzelne starke Gewitter mit örtlichem Starkregen müssen sich die Menschen in Thüringen am Montag einstellen. Die Gewitter ab dem Mittag bringen nicht nur Starkregen mit Niederschlag um die 20 Liter pro Quadratmeter, sondern auch stürmische Böen und Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Demnach besteht örtlich auch Unwettergefahr mit heftigem Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 22 Grad, im Bergland bis zu 20 Grad.

In der Nacht auf Dienstag ist der Himmel stark bewölkt und es gibt mehrstündigen, teils gewittrigen Regen. Auch hier kann es laut dem DWD zu Starkregengefahr kommen. Die Temperaturen fallen auf bis zu 8 Grad. Auch der Dienstag bringt teils noch Regen und Gewitter bei bis zu 18, im Bergland bis zu 15 Grad. (dpa)

6.46 Uhr: CDU und Linke ringen um Deutungshoheit in Thüringen

Nächster Akt im Kampf um die Deutungshoheit über die Ergebnisse des Untersuchungsausschuss „Postenaffäre“ im Thüringer Landtag. Wenn das Gremium am Montag zu einer seiner letzten Sitzungen in dieser Legislatur zusammentritt, dann stehen erneut Stellenbesetzungen der rot-rot-grünen Regierung in Thüringen im Fokus – aber auch solche der CDU-geführten Regierung von 2009 bis 2014.

Sonntag, 26. Mai

(Die Kommunalwahl in Thüringen begleiten wir hier im Live-Ticker.)

17.46 Uhr: EM-Training an belastetem Ort: Gelände des Blankenhainer Golfresorts hat eine dunkle Vergangenheit

Die Vorfreude ist riesig. Das Trainingslager des DFB-Teams im Golfresort Blankenhain bringt die Fussball-EM vorzeitig nach Thüringen. In der Anlage freut man sich auf ein Sommermärchen 2.0. Der Ort hat aber auch eine dunkle Vergangenheit.

16.50 Uhr: Spitze der Polizeiabteilung im Innenministerium wird in dieser Legislaturperiode nicht mehr neu besetzt

Eigentlich wollte Innenminister Georg Maier (SPD) zum 1. Juni die Spitze seiner wichtigsten Abteilung neu besetzen. Daraus wird nichts. Das sind die Gründe.

16 Uhr: Frauen des FC Carl Zeiss Jena kehren in Bundesliga zurück

Der FC Carl Zeiss Jena kann nach zwei Jahren die Rückkehr in die Frauenfußball-Bundesliga feiern. Das Team von Trainer Florian Kästner besiegte am Sonntag Schlusslicht TSG Hoffenheim II 2:0 (0:0) und sicherte sich somit am letzten Spieltag den Aufstieg. Neben den zweitplatzierten Thüringerinnen stieg Turbine Potsdam als Meister auf. Jena tat sich lange Zeit schwer und war zwischenzeitlich auf den dritten Platz abgerutscht, der nicht mehr zum Aufstieg gereicht hätte. Erst in der 84. Minute erlöste Felicia Sträßer den FCC mit ihrem Kopfballtor. Dem Treffer war ein langer Freistoß von Nicole Woldmann vorausgegangen. In der Nachspielzeit traf Josephine Bonsu (90.+3) ebenfalls per Kopf zur Entscheidung.

14 Uhr: Ultraleichtflugzeug überschlägt sich beim Landen – zwei Verletzte

Bei der verunglückten Landung eines Ultraleichtflugzeuges in Bielen bei Nordhausen ist der 57 Jahre alte Pilot verletzt worden. Ein weiterer Insasse des kleinen Motorflugzeuges habe am Sonntag ebenfalls Verletzungen davongetragen, sagte eine Polizeisprecherin. Nach bisherigen Ermittlungen habe sich das Flugzeug während des Landevorgangs auf dem Flugplatz überschlagen und sei auf dem Dach aufgekommen. Die Ursache ist bislang noch unklar. Die Verletzungen der beiden Männer sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich. Der Sachschaden wird bislang auf 70 000 Euro geschätzt. Der MDR Thüringen hatte zuvor berichtet.

Flugunfall bei Nordhausen – Ultraleichtflieger überschlägt sich bei Landung
Bruchlandung auf dem Sonderlandeplatz Nordhausen-Bielen: Am Sonntagvormittag überschlug sich ein Ultraleichtflugzeug vom Typ CT Supersport (sog. Hochdecker) beim Landeanflug.
Die Maschine soll auf der dortigen Rasenpiste aufgesetzt haben, dann ins Wippen geraten sein und nochmals abgehoben haben.
Beim erneuten Aufsetzen soll das Bugrad weggebrochen sein und die Maschine sich daraufhin überschlagen haben.
An Bord befanden sich ein 57-jähriger Pilot, der offenbar länger nicht geflogen war und seine Lizenz auffrischen wollte, und ein Fluglehrer (74).
Beide kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden an der Maschine wird auf 70.000 Euro geschätzt.
Der Flugplatz wurde gesperrt, Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt zur Unglücksursache.
Der Flugplatz mit der Kennung EDAO ist für Motorflugzeuge und Hubschrauber bis 5700 Kilogramm sowie für Motorsegler, Segelflugzeuge und Ultraleichtflugzeuge zugelassen.
Er wird vom Fliegerclub Nordhausen am Harz e.V. betrieben und besteht seit mehr als 60 Jahren.

13 Uhr: Tierheim veröffentlicht schockierende Fotos

Einen schockierenden Fall von Tier-Vernachlässigung hat das Tierheim Nordhausen öffentlich gemacht. Auf seiner Facebook-Seite zeigt es einen völlig abgemagerten Hund und schreibt, dass dieser sich kaum auf den Beinen halten könne und noch nicht feststehe, ob er überleben werde. Für den Rüden wird um Geld- und Sachspenden geworben.

Hund Obelix ist völlig abgemagert. © Tierheim Nordhausen e.V. | Tierheim Nordhausen e.V.

12.30 Uhr: DFB-Team in Thüringen als Signal gegen Rechtsruck

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig misst dem Trainingsaufenthalt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Thüringen auch eine politische Bedeutung kurz vor der Europawahl bei. Die Entscheidung des Verbandes, ganz bewusst vor der Heim-EM ein Vorbereitungscamp im Osten Deutschlands abzuhalten, finde er großartig, sagte der 61-Jährige der Frankfurter Rundschau . „Weil wir nicht wollen, dass das Gefühl vieler Menschen in Ostdeutschland, abgehängt worden zu sein, noch verstärkt wird.“ Es gäbe Gründe für einen Rechtsdrall in Deutschland. Dass die Fußball-Nationalmannschaft sich im Osten auf dieses große Turnier vorbereite, sei eine wunderbare Symbolik. Mit Blick auf die Europawahl am 9. Juni sagte Rettig: „Mir ist diese Botschaft wichtig: Geht nicht jeder rechten Parole auf den Leim!“. Er hoffe, „dass ein Wir-Gefühl entsteht in diesen düsteren Zeiten, die wir leider gerade erleben“.

11 Uhr: Hunderte Menschen bei Demos vor Kommunalwahlen

Bei Demonstrationen für ein weltoffenes Thüringen und gegen Rechtsextremismus sind am Samstag landesweit viele Hundert Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Erfurt beteiligten sich am Tag vor den Kommunalwahlen bis zu 2000 Menschen an einer Kundgebung auf dem Juri-Gagarin-Ring, wie die Polizei mitteilte. Zuvor waren 900 Demonstrierende vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt zum Kundgebungsort gezogen. Die Polizei sprach von einem friedlichen und störungsfreien Verlauf, allerdings sei es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt gekommen, die auch öffentliche Verkehrsmittel betroffen hätten. Auch in anderen Thüringer Städten wurde am Samstag für Demokratie und Weltoffenheit demonstriert. In Greiz kamen nach vorläufigen Polizeiangaben rund 280 Menschen, in Nordhausen etwa 250 und in Meiningen knapp 200 zusammen. Laut Polizei verliefen die Aktionen friedlich. Auch Parteien und Gruppierungen nutzten den Samstag, um vor den Kommunalwahlen an Infoständen und in Bürgergesprächen nochmals um Stimmen zu werben.

10 Uhr: Überschwemmungen nach Starkregen

Am Samstagabend sind in Teilen des Weimarer Landes innerhalb kurzer Zeit bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Der Starkregen traf unter anderem Blankenhain, das Golf-Resort, in dem heute die Fußball-Nationalmannschaft anreist und Bad Berka. Hier wurde das Freibad-Gelände überschwemmt und muss vorerst geschlossen bleiben.

Unwetter richtet in Freibad massive Schäden an
Am Samstagabend ist es kurz nach 20 Uhr in Bad Berka, Neusaalborn und Blankenhain zu einem Unwetter mit Starkregen gekommen.
Augenzeugen berichteten, dass innerhalb kürzester Zeit mehr als 30 Liter Regen gefallen seien.
Das Wasser schoss über die Felder von Blankenhain, unter anderem in der Nähe des Golfresorts, in dem am Sonntag die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft trainiert.
In Bad Berka richtete das Hochwasser starke Schäden am Freibad der Stadt an.
Der Klingelbach, welcher neben dem Freibad einen Bachlauf hat, trat innerhalb kürzester Zeit massiv über die Ufer und überflutete das Gelände des Freibads.
Das Wasser stand in den Gebäuden des Bads mehr als 30 Zentimeter hoch.
Glücklicherweise wurde die Pumpenanlage nicht beschädigt. Die Schäden am Freibad sind dennoch sehr hoch.
Die Feuerwehr pumpte am Abend mit einer Saugpumpe Wasser ab. Einsatzkräfte entfernten mit Wasserschiebern Wasser aus dem Gebäude.
In den kommenden Tagen muss das Freibad geschlossen bleiben. Dann wird geprüft, wie hoch die Schäden sind.
Auch im Stadtgebiet von Bad Berka sorgte das Wasser für diverse Schäden.
Die Trebestraße wurde komplett überflutet. Hier musste die Feuerwehr die Straße sperren und aufwendig beräumen.
Ob es Schäden rund um das Golfresort bei Blankenhain gibt, war am Samstagabend noch nicht bekannt.
Augenzeugen berichteten hier, dass das Wasser sich auch hier seinen Weg suchte.

9 Uhr: Urlaubsunterkünfte während Fußball-EM-Camp teils gut gebucht

Während des Trainingslagers der deutschen EM-Fußballer im Weimarer Land sind Tourismusbetriebe in der Region zum Teil gut gebucht. Belegt seien vor allem Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze in der unmittelbaren Umgebung des Trainingsortes Blankenhain, hieß es vom Tourismusverband Weimarer Land auf Anfrage. Anders sehe es in weiteren Teilen des Weimarer Landes, etwa Bad Sulza und Apolda, aus. In Blankenhain nahe Weimar trifft das DFB-Team am Sonntag zu einem fünftägigen Trainingslager in einem Golfhotel ein, am 10. Juni bezieht dann die englische Nationalmannschaft dort ihr EM-Quartier. Die Hotelanlage ist während der Mannschaftsaufenthalte nicht zugänglich, sie wird streng abgeschirmt. Thüringen erhofft sich aber schon durch den medialen Hype um das Fußballspektakel positive Effekte für den Tourismus. Allein während des deutschen Trainingscamps sind rund 250 Medienvertreter akkreditiert. Die Landesentwicklungsgesellschaft hat Journalistenreisen organisiert, während der den Medienvertretern wichtige Thüringer Sehenswürdigkeiten vorgestellt werden. Was die Hotel-Angestellten zum Medienrummel sagen.

Samstag, 25. Mai

15.13 Uhr: Schwerer Unfall in Jena: Krankenschwestern eilen als Ersthelferinnen hinzu

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall schwer verletzt. Das Mühltal musste am Samstag kurz hinter dem Ortsausgang Jena voll gesperrt werden. Das ist passiert.

14 Uhr: Erfurter Dreifacherfolg beim Rennsteiglauf

Die Thüringer bestimmten den Supermarathon beim 51. GutsMuthsRennsteiglauf, an dem diesmal rund 15.000 Läufer und Wanderer teilnahmen. Dabei erfüllte sich Marcel Bräutigam „einen Lebenstraum“. Der Erfurter stürmte auf den 73,9 km von Eisenach nach Schmiedefeld der Konkurrenz regelrecht davon und hatte mit 5:06:56 Stunden am Ende über zwanzig Minuten Vorsprung auf Verfolger Dominik Schüßler (Münster). Dritter wurde der gebürtige Friedrichrodaer Frank Merrbach. Auch bei den Frauen ging der Sieg nach Thüringen.

Die Bilder vom 51. GuthsMuths Rennsteiglauf Neuhaus am Rennweg: Start des Marathons beim 51. GutsMuths-Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Kristin Hempel (USV Erfurt) beim Zieleinlauf des Supermarathons. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Kristin Hempel (USV Erfurt) beim Zieleinlauf des Supermarathons. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Kristin Hempel (USV Erfurt) beim Zieleinlauf des Supermarathons. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Neuhaus am Rennweg : Der trationionelle „Schneewalzer“ vorm Start des Marathons. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld kurz nach dem Start am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Kristin Hempel (USV Erfurt) beim Zieleinlauf des Supermarathons. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Annika Oettinger (Triabolos Triathlon Hamburg e.V.) beim Marathon-Zieleinlauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Annika Oettinger (Triabolos Triathlon Hamburg e.V.) beim Marathon-Zieleinlauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Annika Oettinger (Triabolos Triathlon Hamburg e.V.) beim Marathon-Zieleinlauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Samsom Tesfazghi Hayalu (SV Sömmerda e.V.) beim Marathon-Zieleinlauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Samsom Tesfazghi Hayalu (SV Sömmerda e.V.) beim Marathon-Zieleinlauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) jubelt im Ziel nach seinem Sieg im Supermarathon mit Sohn Leon. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) jubelt im Ziel nach seinem Sieg im Supermarathon mit Sohn Leon. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) jubelt im Ziel nach seinem Sieg im Supermarathon mit Sohn Leon. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Schmiedefeld: Marcel Bräutigam (GutsMuths-Rennsteiglaufverein) jubelt im Ziel nach seinem Sieg im Supermarathon mit Sohn Leon. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Neuhaus am Rennweg: Das Läuferfeld auf der Marathonstrecke beim 51. GutsMuths-Rennsteiglauf kurz nach dem Start. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Neuhaus am Rennweg: Das Läuferfeld auf der Marathonstrecke beim 51. GutsMuths-Rennsteiglauf kurz nach dem Start. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld kurz nach dem Start am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld kurz nach dem Start am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld kurz nach dem Start am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Eisenach: Das Supermarathon-Starterfeld kurz nach dem Start am Burschenschaftsdenkmal. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Das Starterfeld singt und tanzt vor dem Start zum traditionellen „Schneewalzer“. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weitere Bilder vom 51. Rennsteiglauf. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm 1 / 163

13.45 Uhr: FC Carl Zeiss Jena zum 15. Mal Landespokalsieger

Der FC Carl Zeiss Jena ist zum 15. Mal Pokalsieger in Thüringen. Am Samstag gewann das Team von Trainer Henning Bürger beim Regionalliga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz mit 4:0 (3:0). Elias Löder (5., 11. Minute) brachte den Favoriten mit seinem Doppelpack früh in Führung. Pasqual Verkamp erhöhte in der 38. Minute per Kopf für den Serien-Pokalsieger, der die Trophäe zum fünften Mal in Serie gewann. Löder machte in der 61. Minute vor 4406 Zuschauern dann endgültig alles klar. Jena beendete damit die Pokal-Saison ohne Gegentor mit 19:0 Treffern und erreichte die erste Runde des DFB-Pokals der kommenden Saison. Die Analyse der Partie.

FC Carl Zeiss Jena jubelt über Thüringenpokal-Sieg – Die Bilder
Der FC Carl Zeiss Jena ist zum 15. Mal Pokalsieger von Thüringen. Im Bild: Bastian Strietzel (links) und Nils Butzen.
Am Samstag gewann das Team von Trainer Henning Bürger beim Regionalliga-Konkurrenten ZFC Meuselwitz mit 4:0 (3:0). Hier jubeln Alexios Dedidis (links) und Cemal Sezer.
Elias Löder wurde als bester Spieler geehrt.
Jena beendete damit die Pokal-Saison ohne Gegentor mit 19:0 Treffern und erreichte die erste Runde des DFB-Pokals der kommenden Saison.
Die Jenaer Fans stürmten den Platz im Siegesjubel.
Mannschaft und Fans des FC Carl Zeiss Jena feiern das 3:0 durch Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena)
Torschütze Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) nimmt nach dem 3:0 Bastian Strietzel (FC Carl Zeiss Jena) im Huckepack.
Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) köpft zum 3:0 ein.
Fabian Raithel (ZFC Meuselwitz, links) gegen Cemal Sezer (FC Carl Zeiss Jena)
Die Mannschaften laufen auf.
Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena) jubelt über das 1:0.
Georg-Martin Leopold (Trainer ZFC Meuselwitz) bespricht sich mit Luca Bürger
Torhüter Lukas Sedlak (ZFC Meuselwitz)
Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena) jubelt nach seinem 2:0.
Die Jenaer Fans auf der Gegengeraden.
Cemal Sezer (FC Carl Zeiss Jena) lehnt sich in seinen Gegenspieler.
Abu El Haija (FC Carl Zeiss Jena) köpft aufs Tor.

12 Uhr: Mehr als 200 vermisste Kinder im vergangenen Jahr in Thüringen

In Thüringen galten Anfang dieses Monats 23 Kinder als vermisst. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) zum Tag der vermissten Kinder an diesem Samstag auf Nachfrage mit. Dabei handele es sich allerdings um eine Momentaufnahme, da sich die meisten Fälle nach wenigen Tagen erledigten. Von den rund 1600 Vermissten im vergangenen Jahr im Freistaat waren den Angaben nach insgesamt 205 Kinder bis zum Alter von 13 Jahren. So viele Fälle konnten geklärt werden.

10 Uhr: Rund 16.900 Aktive beim 51. Rennsteiglauf

Für Tausende Freizeitsportler und Wanderer ist Schmiedefeld am Rennsteig heute wieder das Ziel ihrer Wahl: Beim traditionellen GuthsMuths Rennsteiglauf steuerten sie am Samstag den Ort auf dem Kammweg des Thüringer Waldes an. Für die 51. Auflage des anspruchsvollen Wettbewerbs haben sich nach Angaben der Organisatoren knapp 16.900 Aktive angemeldet. Die meisten wollen die Halbmarathon-Distanz von gut 21 Kilometern bewältigen. Für die Hardcore-Strecke über 74 Kilometer sind rund 1800 Aktive gemeldet. Gestartet wird unter anderem von Oberhof, Eisenach und Neuhaus am Rennweg. Autofahrer müssen sich zeitweise auf Einschränkungen einstellen.

9 Uhr: Toter in Erfurt gefunden

In Erfurt wurde in einer Baracke an der Lache eine tote Person gefunden. Die Polizei ermittelt, ob der Mann Opfer eines Verbrechens geworden ist. Unter anderem lief ein Hundeführer das Außengelände ab. Die näheren Hintergründe sind noch unklar. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Neue Details belegen eine Gewalttat und gegen einen Tatverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Erfurt – Bilder vom Tatort
Bei einem mutmaßlichen Tötungsdelikt An der Lache in Erfurt ist nach Polizeiangaben am Freitag ein Mensch ums Leben gekommen.
Im Vorfeld soll es dort einen lautstarken Streit gegeben haben. Eine tatverdächtige Person sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage.
Angaben zu Geschlecht und Alter von Opfer und verdächtiger Person machte sie unter Verweis auf die aktuell laufenden Ermittlungen nicht. Auch ein Polizeihund war im Einsatz.
Wegen der mutmaßlichen Gewalttat hatte es am Freitagabend einen längeren Polizeieinsatz an einem Großmarkt im Norden der Landeshauptstadt gegeben.

8 Uhr: Google wieder mit Kamera-Autos unterwegs

Für seinen Kartendienst Street View ist der US-Konzern Google wieder mit Kameraautos in Thüringen unterwegs. Bis November soll das Bildmaterial erneuert werden, wie aus einer Übersicht von Google hervorgeht. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Die mit Kameras ausgestatteten Fahrzeuge seien bereits seit März auf Straßen in allen Thüringer Landkreisen und Städten unterwegs. Die aktuell verfügbaren Fotos aus Thüringen in Street View stammen laut Google größtenteils aus dem Jahr 2022.

7 Uhr: Polizei verhindert getarntes Rechtsrock-Konzert

Die Polizei hat am Freitagabend in Zeulenroda-Triebes ein als Firmenfeier getarntes Rechtsrock-Konzert verhindert. Wie die Polizei informierte, seien nach Hinweisen potenzielle Teilnehmer sowie Musiker bereits im Vorfeld vom Veranstaltungsort abgewiesen worden.

Freitag, 24. Mai

19.22 Uhr: Linke erhöht Druck auf das Innenministerium

Nutzt die Polizei in Thüringen Journalisten-Anfragen, um Ermittlungsverfahren zu rechtfertigen? Das Innenministerium muss Fragen dazu beantworten.

17.58 Uhr: Neue Thüringer Schulordnung tritt in Kraft

Die neue Thüringer Schulordnung tritt zum kommenden Schuljahr in Kraft. Medienbildung/Informatik wird neues Pflichtfach ab Klasse 5. Was sich sonst noch ändert.

17 Uhr: Unnatürlicher Tod in Gotha: Justiz nennt neue Details

Die Polizei stellt bei einem toten Mann in Gotha Fremdverschulden fest. Ein 28-Jähriger steht nun im Fokus der Ermittler. Was bisher bekannt ist.

16.09 Uhr: Schlag gegen Reichsbürger-Szene in Nordthüringen

Die Staatsanwaltschaft führt 13 Beschuldigte und ist überzeugt, dass sie sich zu einer kriminellen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Das sind die Vorwürfe.

15.48 Uhr: Großer Gefahrguteinsatz bei Logistiker in Gera

Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot im Einsatz, um einen auslaufenden Gefahrstoff zu binden, aufzufangen und umzufüllen. Es wurde eine Sperrzone auf dem Gelände errichtet.

Großer Gefahrguteinsatz in Gera – die Bilder
Großeinsatz in Gera-Trebnitz in den Nachmittagsstunden des Freitags.
Seit etwa 14.45 Uhr ist die Feuerwehr wegen eines Gefahrguteinsatzes bei einem Logistik-Unternehmen mit zahlreichen Kräften vor Ort.
Auf dem Firmengelände der Raben-Gruppe ist aus einem undichten Gefahrguttank ein Gefahrstoff ausgetreten.
Dabei handelte es sich um einen 1000 Liter IBC Behälter, der mit Chlorwasserstoffsäure mit 9% Salpetersäure gefüllt war.
Die Säure soll über einen gewissen Zeitraum ausgelaufen sein und musste nun mit einem bestimmten Bindemittel neutralisiert, aus dem undichten Behältnis aufgefangen und umgefüllt werden, so die ersten Informationen eines Feuerwehr-Sprechers.
Zudem muss die restliche Säure aus dem undichten Tank umgepumpt werden.
Einsatzkräfte betraten die Lagerhalle mit Chemikalienschutzanzügen der Stufe III. Alle Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe jedoch nicht. Es wurde eine Sperrzone auf dem Gelände errichtet.

15.20 Uhr: Verband: Thüringer Tierheime am Limit

Thüringer Tierheime schlagen angesichts explodierender Kosten und überfüllter Einrichtungen Alarm. Der Landestierschutzverband macht mit einem Protest auf die teils dramatische Lage aufmerksam.

14.19 Uhr: Tolle Bewerbungen für die Ortsmeisterschaft 2024

Spielplatz, Kindergarten, Bänke, Dorffest - die ersten Kandidaten um die Thüringer Ortsmeisterschaft 2024 haben konkrete Pläne, was sie mit dem Preisgeld finanzieren würden. Bis zum 30. Juni können sich Städte und Gemeinden mit einer originellen Bewerbung im Internet anmelden.

13.50 Uhr: Mehr als doppelt so viele Sterbefälle wie Geburten in Thüringen

Dass in Thüringen mehr Menschen sterben, als geboren werden, ist kein neues Phänomen. In den vergangenen Jahren hat sich dieser Trend aber verschärft. Die aktuellen Zahlen.

12.48 Uhr: Nationalelf in Jena: Das müssen Besucher und Anwohner wissen

Am Montag kommt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ins Ernst-Abbe-Sportfeld nach Jena. Das öffentliche Training in der Fußballarena ist von 16.30 bis etwa 18 Uhr geplant. Anschließend gehen die Nationalspieler zu den Tribünen, um Autogrammwünsche zu erfüllen. Das gilt es bei der Veranstaltung zu beachten.

11.30 Uhr: Kommunalwahl 2024 in Thüringen: Wer, was und wie am Sonntag gewählt wird

Es kommt nur alle 30 Jahre vor, dass die Kommunalwahlen in Thüringen so umfassend ausfallen: Am Sonntag werden Landräte, Bürgermeister und Kommunalparlamente gewählt. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen und liefern pünktlich alle Infos zur Wahl.

10.50 Uhr: Auto kommt auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw: Mann wird lebensgefährlich verletzt

Bei einem schweren Unfall in Südthüringen ist am Freitag ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Auto kommt auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Lkw: Mann wird lebensgefährlich verletzt
Am Freitagmorgen kam es zwischen Zella-Mehlis und Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen.
Das Auto kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Lastwagen zusammen.
Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik nach Suhl.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, der Mann kam aber mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.
Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.
Ein Gutachter ist vor Ort.

9.45 Uhr: Ministerpräsident Bodo Ramelow: Glaube gibt in schwierigen Momenten Halt

Bodo Ramelow ist Linke-Politiker, Ministerpräsident und Christ. Kommende Woche findet der Katholikentag in Erfurt statt. Obwohl er Protestant ist, fremdelt Ramelow mit katholischen Gottesdiensten nicht.

9.18 Uhr: Gewitter mit Starkregen am Wochenende in Thüringen

Neben etwas Sonne müssen sich die Menschen in Thüringen am Wochenende auf Gewitter und teilweise sogar Starkregen einrichten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Leipzig mitteilte, ziehen am Freitag bei maximal 19 bis 22 Grad Schauer und Gewitter auf. Zum Teil kommt es dabei unwetterartig zu Starkregen, Sturmböen und kleinkörnigem Hagel. Im Werratal und im Bergland werden 16 bis 19 Grad erwartet. Am Abend lassen die Schauer nach. Und so ist die Vorhersage für das weitere Wochenende.

8.32 Uhr: Zehn Leopard-Panzer fahren in der Nacht durch Gera

In der Nacht zu Freitag sind mehrere Panzer auf dem Weg zu einer Übung durch Gera gefahren. Die zehn Leopard-Panzer rollten dabei von der Autobahn durch die Stadt in Richtung Bahnhof. Dort sollte das Verladen auf einen Zug geübt werden.

Zehn Leopard-Panzer fahren in der Nacht durch Gera
Kurz vor 4 Uhr blinken gelbe und blaue Lichter am Horizont der A4 auf dem Langenberger Berg.
Es ist der Konvoi der Bundeswehr Richtung Hauptbahnhof Gera.
Zehn Leopard Panzer üben den Ernstfall.
Danach fahren die Panzer über die Autobahn und werden auf einen Zug verladen.
Mit dem Zug geht es zu einer Übung.
Begleitet von mehreren Feldjägern und Motorrädern und Fahrzeugen der Autobahnpolizei bahnen sich die Panzer lautstark im Morgengrauen den Weg über die Siemensstraße, Theaterstraße, Ernst-Toller-Straße, Clara-Zetkin-Straße, Zabelstraße bis zum Etappenziel, dem Hauptbahnhof Gera.

8 Uhr: Kowo verrät Mietpreis für Neubauten an der Erfurter Geraaue

Fünf Jahre nach dem ersten Anlauf hat die Erfurter Kowo am Donnerstag wieder ein Bauschild an der Talliner Straße im Stadtteil Moskauer Platz enthüllt. Das neue Projekt „Auenkamp“ besteht aus zehn Gebäuden, die in serieller Bauweise errichtet werden und ab Ende 2026 bezugsfertig sein sollen. Es entstehen 135 Wohnungen von höchster Effizienz- und Qualitätsstufe und mit Nachhaltigkeits-Zertifikat.

7.13 Uhr: Bürgermeister aus dem Unstrut-Hainich-Kreis im Visier des Landeskriminalamtes

Wegen des Vorwurfs der Bestechung haben Beamte des Landeskriminalamts am Donnerstag Unterlagen sichergestellt. Auch der Bürgermeister von Bad Tennstedt steht im Visier der Ermittlungen. Das steckt dahinter.

6.25 Uhr: Kopfschütteln und Beifall für Motivations-Banner an einem Gymnasium im Wartburgkreis

„Wir glauben an dich“ - „Lass deine Energie raus“ , „Sei stolz auf dich. Niemand außer dir weiß, wie viel Kraft, Mut und Vertrauen es dich gekostet hat, dort zu sein, wo du jetzt bist“ oder „Marie, schnapp dir die Punkte“ - die Reaktion der Betrachter könnte unterschiedlicher nicht auffallen. Die einen halten die Motivationsbanner für Zwölftklässler des Gerstunger Gymnasiums für „nur peinlich“, andere wiederum für eine tolle Aktion der jeweiligen Familien.

6 Uhr: Thüringer Demokratiepreis verliehen

Thüringens Demokratiepreis ist an Oumar Diallo für sein Engagement gegen Rassismus vergeben worden. Diallo, der aus dem westafrikanischen Guinea stammt, erhielt die Auszeichnung am 23. Mai nach Angaben des Bildungsministeriums für seinen Einsatz beim Internationalen Tag gegen Rassismus 2022 in Thüringen. Der Hauptpreis sei mit 3000 Euro dotiert. Insgesamt seien sieben Einzelpersonen, Initiativen und Projekte ausgezeichnet worden.

Die komplette Chronologie

red