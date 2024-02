Erfurt. In Erfurt kam es am Dienstagmorgen in kürzester Zeit zu einer Reihe von Auffahrunfällen wegen Glätte. Insgesamt sechs Fahrzeuge rutschten aufeinander.

Am Dienstagmorgen gerieten gleich mehrere Fahrzeuge auf der Binderslebener Landstraße in Erfurt ins Rutschen. Ein erster Unfall eignete sich gegen 7 Uhr. Als die Polizei zum Unfallort unterwegs war, krachten zwei weitere Autos an der Stelle zusammen.