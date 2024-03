Erfurt/Mönchenholzhausen. Tierliebe verursachte einen Unfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Zudem wird mit Überwachungsfotos nach einer Unbekannten gesucht. Die Meldungen der Polizei für Erfurt:

Eine Katze hat am Dienstagabend in Erfurt einen Verkehrsunfall ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten an einer Kreuzung in der Weimarischen Straße zwei Autofahrer an einer Ampel gewartet. Als beide Autos schließlich anfuhren, lief eine schwarze Katze über die Straße. Eine 27-jährige Autofahrerin bremste daraufhin abrupt ab, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern. Der Autofahrer hinter ihr konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Zwar blieb die Katze unverletzt, die 27-Jährige musste aber mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Polizei fahndet nach unbekannter Frau

Mit mehreren Fotos fahndet die Polizei in Erfurt nach einer mutmaßlichen Diebin. Den Angaben zufolge war am 10. Oktober 2023 einer 68-Jährigen in einem Supermarkt die Handtasche samt Portemonnaie gestohlen worden. Kurze Zeit später hob eine Frau mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten der Sparkasse insgesamt 1500 Euro ab. Hier wurden Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die Unbekannte beim Abheben des Geldes zeigen.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau oder deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (0361/5743-24602) unter Angabe der Vorgangsnummer 0264525/2023 entgegen.

BMW gestohlen

In der Nacht von Montag zu Dienstag haben Unbekannte in Mönchenholzhausen einen 5er BMW gestohlen. Laut Polizei hatte die 51-jährige Halterin das Auto am Montagnachmittag vor ihrem Haus geparkt. Im Schutz der Dunkelheit schlugen die Diebe dann zu. Sie begaben sich zu dem Fahrzeug und öffneten es auf noch unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie den Motor und fuhren davon. Der BMW verfüge über ein KeylessGo-System, das sich die Diebe vermutlich zunutze machten, so die Polizei. Der Wert Wagens belaufe sich auf circa 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Versuchte schwere Brandstiftung

In der Nacht zum Mittwoch trieb ein Unbekannter in einer Wohnscheibe am Erfurter Wiesenhügel sein Unwesen. Nach Polizeiangaben machte sich der Dieb mit einem Brennwerkzeug am Schloss eines Fahrrades sowie eines Kellerabteils zu schaffen. Die Schlösser blieben dabei allerdings intakt, sodass der Unbekannte nicht an Beute gelangte. Auch zwei Holztüren hielten seinen Bemühungen stand, nachdem er diese angebrannt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von fast 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung und des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Überschlag mit dem Auto

Bei einem Unfall ist in Erfurt ein Autofahrer verletzt worden. Laut Polizei verletzte sich der Mann am Dienstagnachmittag nach einem Überschlag mit seinem Auto. Der 74-Jährige war demnach von Stotternheim nach Mittelhausen gefahren, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam, mit einem Leitpfosten kollidierte und über einen Grünstreifen fuhr. Das Gegenlenken des Fahrers verschlimmerte jedoch die ganze Situation. Der Mercedes schnellte nach rechts über die Straße hinweg, direkt auf ein angrenzendes Feld und überschlug sich mehrfach. Dabei verletzte sich der 74-Jährige leicht. Sein 54-jähriger Beifahrer blieb unverletzt und wählte den Notruf. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red