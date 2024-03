Erfurt. In Erfurt ist ein 25-Jähriger in einem Schnellrestaurant völlig ausgerastet. Opfer seines Gefühlsausbruches war ein Kind.

Am Samstag verlor ein Gast in einem Erfurter Schnellrestaurant die Beherrschung und verletzte ein Kind. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der 25-Jährige bei der Ausgabe seiner Essensbestellung derart unzufrieden und erbost gewesen, dass er einen Plastikbecher auf eine 49-Jährige werfen wollte. Der Wurf verfehlte jedoch sein Ziel und traf stattdessen ein 11 Jahre altes Mädchen.

Das Kind wurde durch das Wurfgeschoss leicht verletzt. Der 25-Jährige flüchtete zunächst mit seinem Auto. Die Polizei stellte ihn kurze Zeit später und erstattete gegen ihn Anzeige wegen Körperverletzung.

