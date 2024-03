Erfurt. Seit Dienstag wird ein 27-jähriger Mann vermisst. Er hielt sich zuvor in einem Krankenhaus in Erfurt auf und benötigt medizinische Behandlung.

Seit dem 19.03.2024 wird der 27-jährige Florian Peters vermisst. Wie die Polizei mitteilte, entfernte er sich gegen 13.30 Uhr aus dringend erforderlicher medizinischer Behandlung. Der Vermisste hielt sich zuvor in einem Krankenhaus in der Nordhäuser Straße in Erfurt auf.

So wird der Vermisste beschrieben

Herr Peters wird als 1,75m groß beschrieben. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke, darunter ein weißes T-Shirt mit dunkler Aufschrift, sowie eine dunkle Hose. Er hat kurze, braune Haare und trägt einen kurzen Bart.

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht

Hinweise über den Aufenthaltsort nimmt der Inspektionsdienst Nord oder jede andere Polizeidienststelle (unter der Vorgangsnummer 0073119/2024) entgegen.

