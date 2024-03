Erfurt. In Erfurt hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Der Mann hatte fünf Kinder an Bord.

Ein 53 Jahre alter Mann in Erfurt wurde am Dienstagnachmittag in der Schleizer Straße in Erfurt von der Polizei kontrolliert. Dabei ließen die Beamten den Mann auch einen Atemalkoholtest durchführen, wie sie in einer Meldung schreiben.

Das Ergebnis waren 1,2 Promille in der Atemluft. Der Betrunkene hatte zudem fünf Kinder mit an Bord, da er ein Angestellter eines Fahrdienstes war. Ein Kollege musste kommen, um die Fahrt zu übernehmen. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, um eine Blutabnahme durchzuführen. Seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei und fertigte eine Anzeige an.

red