In Erfurt ist ein Streit zwischen einer 34-Jährigen und ihrer Tochter so eskaliert, dass beide verletzt wurden. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am Donnerstagabend eskalierte ein Streit zwischen einer Mutter und ihrer Tochter im Erfurter Norden derart, dass beide verletzt wurden. Wie die Polizei am Freitag informierte, gab es zwischen der 34-jährigen Mutter und ihrer 16 Jahre alten Tochter zunächst einen verbalen Streit, der sich jedoch so steigerte, dass die Mutter zu einem Wasserkocher griff und mehrmals damit auf ihre Tochter einschlug.

Die 16-Jährige habe sich gewehrt und ihrer Mutter Kratzer zugeführt. Durch einen Nachbarn wurde die Polizei gerufen. Die ermittele nun unter anderem wegen Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

