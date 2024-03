Erfurt. Einem 38 Jahre alten Autofahrer in Erfurt wurde nicht nur der fehlende Führerschein zum Verhängnis. Auch ein Drogentest schlug bei ihm an - mehrfach.

In Erfurt hat die Polizei am Samstagmorgen einen 38 Jahre alten Fahrer eines Opels einer Verkehrskontrolle in der Stauffenbergallee unterzogen und dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Nicht nur hatte der Mann keinen Führerschein dabei, auch ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest sollte sich für ihn als fatal herausstellen.

Denn tatsächlich schlug der Test auf alle darauf gelisteten illegalisierten Substanzen an. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den Führerschein hingegen konnten die Beamten dem 38-Jährigen nicht mehr abnehmen.

red