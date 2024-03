Erfurt. Dumme Ideen beim Junggesellenabschied, ein versuchter Apothekeneinbruch und mehr beschäftigten die Erfurter Polizei am Wochenende.

Nach einem Ladendiebstahl in Erfurt musste eine 20-jährige ins Gefängnis. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor, wie die Polizei bei der Kontrolle ihrer Personalien am Freitagabend feststellte. Der Grund: Sie hatte mehrfach Gerichtstermine verpasst. Die Frau erklärte das beim Haftrichter damit, dass die vier Tage durchgeschlafen hatte. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, wird die junge Frau die nächsten Nächte in einer Justizvollzugsanstalt verbringen. So werde ein pünktliches Erscheinen vor Gericht sichergestellt.

Im Alkoholrausch gegen die Tür einer Apotheke getreten

Zwei Männer mittleren Alters haben versucht, in Erfurt in eine Apotheke einzudringen. Der Vorfall wurde laut Polizei am Samstag, gegen 17.35 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Straße beobachtet. Einer der beiden habe gegen die Glastür getreten. Aufmerksame Bürger hätten die Polizei verständigt. Kurze Zeit später seien die beiden Männer durch Polizisten gestellt worden. Beide seien stark betrunken gewesen und hätten sich wohl gegenseitig angestachelt. Die Tür der Apotheke sei beschädigt worden (500 Euro). Die beiden Verursacher erwarte eine Anzeige.

Zerstörungswut an Haltestelle ausgelassen

An der Straßenbahnhaltestelle XFAB in Windischholzhausen ist ein Haltestellenschild auf rabiate Weise demoliert und aus den Bodenverankerungen gerissen worden. Dies geschah in der Nacht von Freitag zu Samstag. Mehrere Personen seien beteiligt gewesen, hieß es seitens der Polizei. In unmittelbarer Nähe seien mehrere Tatverdächtige festgestellt worden. Der Schaden an dem Schild gehe nach einer Schätzung in die Tausende Euro.

Hobby-Maschinisten auf dem Theaterplatz

An einer Hebebühne auf dem Theaterplatz machten sich mehrere angetrunkene Teilnehmer eines Junggesellenabschieds zu schaffen. Es lang ihnen, den Transportkorb auf 15 Meter Höhe auszufahren und die Maschine zu rangieren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die wurde von einer Hotelbewohnerin informiert, die von dem Treiben aufgeweckt worden war. Als die Polizei eintraf, wollte sich keiner der acht Verdächtigen als Bediener der Maschine zu erkennen geben. Es wurde Anzeige wegen des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen erstattet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red