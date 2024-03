Erfurt. Eine Frau aus Erfurt ist das Opfer von Betrügern geworden. So gelangten die Unbekannten an 30.000 Euro:

Eine 68-Jährige hat in Erfurt 30.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Diese hätten der Frau am Montag am Telefon erzählt, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe und sie die Kaution zahlen müsse, um ihre Tochter vor dem Gefängnis zu bewahren, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Ein Unbekannter sei zur Übergabe zum Haus der Frau gekommen und habe ihr das Geld abgenommen. Die Polizei ermittelt und warnt vor derartigen Schockanrufen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

Verletzte bei schwerem Unfall auf der A4 nahe Weimar – Rennwagen fliegt von Anhänger Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Weimar und der Freiwilligen Feuerwehr Weimar-Legefeld gegen 22.10 Uhr zur Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Weimar und Mellingen in Fahrtrichtung Dresden aus. © Johannes Krey | Johannes Krey Nach ersten Erkenntnissen war ein Transporter mit Autoanhänger, auf dem ein Rennsportfahrzeug geladen war, aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Dabei kippte der Transporter auf die Seite und der Rennwagen flog vom Anhänger. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Ein Lkw-Fahrer wollte ausweichen, fuhr in Richtung Mittelleitplanke und keilte einen dort fahrenden VW Caddy ein. © Johannes Krey | Johannes Krey Ein weiterer Kleinbus touchierte den Pkw-Anhänger und kam anschließend zum Stehen. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Zwei Insassen des Transporters und zwei Insassen des VW Caddy seien verletzt worden. Alle Personen hätten ihre Fahrzeuge jedoch eigenständig verlassen können. © Johannes Krey | Johannes Krey Sie wurden vor Ort von mehreren Rettungswagen, einem Notarzt und der Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph Thüringen versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab, unterstützten den Rettungsdienst und bereinigten die Fahrbahn. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn für rund 90 Minuten voll gesperrt werden. © Johannes Krey | Johannes Krey Die Autobahnpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Geprüft wird unter anderem, ob der Transporter eventuell zu schnell gewesen sein könnte. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Am Transporter und dem Pkw Caddy entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagabend mehrere Personen verletzt worden. © Johannes Krey | JKFotografie&TV | Johannes Krey 1 / 16

dpa