Erfurt. Ein 37-jähriger Bewohner entdeckt im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Erfurt eine fremde Person. Daraufhin entfacht eine Auseinandersetzung. Zwei Männer werden schwer verletzt.

Dienstagnachmittag endete ein Streit zwischen mehreren Personen mit schweren Verletzungen. Ein 37-Jähriger entdeckte im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ruhrstraße in Erfurt einen ihm unbekannten Mann. Als er ihn ansprach, wurde er von dem Mann attackiert. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Bewohner dabei durch die Glasscheibe einer Tür und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch der Unbekannte kam bei der Auseinandersetzung zu Fall.

16-Jähriger attackiert Eindringling

Kurze Zeit später griff ein 16-Jähriger in das Geschehen ein und schlug ebenfalls auf den 30-jährigen Eindringling ein. Dadurch wurde dieser schwer verletzt. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red