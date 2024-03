Erfurt. In Erfurt ist ein Autofahrer so rücksichtslos unterwegs, dass er fast einen Unfall baut. Die Polizei zieht den Mann aus dem Verkehr und stellt weitere Verstöße fest.

Mittwochabend hagelte es für einen Autofahrer in Erfurt gleich mehrere Anzeigen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der 40-Jährige mit seinem Auto im Erfurter Norden so schnell und rücksichtslos unterwegs gewesen, dass er beinahe einen Unfall verursachte. Die Polizei stoppte den Mann und stellte fest, dass er nicht nur mit über 1,4 Promille unterwegs war, sondern auch keine Fahrerlaubnis besaß.

Darüber hinaus zeigte sein Drogentest ein positives Ergebnis an. Zu allem Überfluss hatte er auch noch das Kennzeichen des Fahrzeugs manipuliert. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Autoschlüssel sichergestellt. Anschließend musste er für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. Den 40-Jährigen würden nun mehrere Strafanzeigen erwarten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

