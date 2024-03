Erfurt. Im Erfurter Ortsteil Frienstedt machten Einbrecher große Beute. In einem Keller stießen sie auf einen Tresor.

In den vergangenen Tagen machten Einbrecher aus einem Keller große Beute. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hätten sich die Diebe zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus im Erfurter Ortsteil Frienstedt verschafft und sich im Keller auf Beutezug gemacht. In einem der Kellerabteile fanden sie einen Tresor vor, welchen sie öffneten.

Aus diesem stahlen sie laut Polizei unter anderem Bargeld, Gold und Uhren im Wert von etwa 10.000 Euro. Der Eigentümer habe den Einbruch am Mittwoch bemerkt und erstatte Anzeige.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.