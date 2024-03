Erfurt. Nachdem ein Mann beim Diebstahl von Alkohol in einem Supermarkt erwischt wurde, wehrte er sich mit mehr als nur Händen und Füßen.

Ein 38 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in Erfurt versucht, Alkohol in einem Supermarkt in der Magdeburger Allee im Wert von 15 Euro zu entwenden. Zwei Mitarbeiter hätten den Mann auf seinen Diebstahl angesprochen, als er den Laden verlassen wollte, wie die Polizei in einer Meldung schreibt.

Sie forderten ihn auf, mit ins Büro des Ladendetektivs zu kommen – darauf trat und schlug der mutmaßliche Dieb um sich. Die 23 und 26 Jahre alten Angestellten brachten ihn zu Boden. Daraufhin biss der 38-Jährigen einen der Männer ins Bein, erwischte glücklicherweise aber nur die Kleidung. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen räuberischen Diebstahls und versuchter Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red