Landkreis Gotha. Eine 32-Jährige muss einem Auto ausweichen und stößt im Kreis Gotha mit einer Ampel zusammen. Ein Unfallverursacher fährt einfach weiter. Und der Polizei geht ein volltrunkener Fahrradfahrer ins Netz.

Einen Vorfahrtfehler beging am späten Dienstagnachmittag ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer in Herrenhof. Als er von der Hauptstraße nach links in die Georgenthaler Straße einbiegen wollte, beachtete der Mann einen vorfahrtsberechtigten Ford nicht. Die 32-jährige Fahrerin wich dem Hyundai aus und kollidierte mit einer Ampel. Dabei wurden die Frau und ein dreijähriges Kind im Auto leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die beschädigte Ampel musste außer Betrieb genommen werden.

Nach Unfall in Gotha einfach weiter gefahren

Ein Unbekannter fuhr am Dienstag kurz nach 15 Uhr von der Gothaer Arndtstraße nach links auf die Fichtestraße auf. Hierbei schwenkte der Anhänger seines Gespannes nach links aus und streifte einen Renault-Kastenwagen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut Polizeiangaben um einen weißen VW-Kasten-Lkw mit Pritsche, der mit Holz beladen war. Hinweise zum Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Gotha unter Tel.: 03621/78 11 24 (Bezugsnummer: 0007322/2024) entgegen.

23-Jähriger in Gotha volltrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Gotha durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 23-jährigen Fahrradfahrer zeigte einen Wert von rund 2,4 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

