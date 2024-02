Ohrdruf. Im Kreis Gotha ist ein Mädchen (6) von einem Auto angefahren worden: Das Mädchen wollte einen Kreisverkehr überqueren.

Am Dienstagmorgen wurde im Landkreis Gotha ein Kind angefahren. Das Mädchen im Alter von sechs Jahren war mit dem Fahrrad in der Suhler Straße in Ohrdruf unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Kind einen Kreisverkehr. Dabei übersah ein 57-jähriger Autofahrer das Mädchen und stieß mit ihr zusammen. Die sechsjährige wurde durch die Kollision verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.