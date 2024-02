Gotha/Güntersleben/Waltershausen. Zwei Brände haben im Kreis Gotha hohen Sachschaden verursacht. Außerdem wird nach dem Diebstahl eines Autos ermittelt. Das sind die Meldungen der Polizei:

Beim Brand einer Gartenlaube in der Gemeinde Drei Gleichen ist am Sonntagabend hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizei war das Feuer aus bisher ungeklärter Ursache gegen 22 Uhr in der Straße am Weißenborn in Günthersleben ausgebrochen. Personen seien nicht verletzt worden.

Zwar konnte der Brand schnell gelöscht werden, dennoch wird der Schaden auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Fahrzeug und Hausfassade durch Brand beschädigt

Ebenfalls hohen Sachschaden verursachte ein Brand im Waltershäuser Ortsteil Schnepfenthal. Hier kam es in der Nacht zum Montag gegen 3.20 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Luise-Gerbing-Straße. Den Angaben zufolge war ein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen geraten. Das Feuer beschädigte auch die Fassade eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Wohnhauses.

Der Brand wurde gelöscht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zur Entstehung des Brandes nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0044371/2024) entgegen.

BMW von Grundstück gestohlen

Ein oder mehrere Unbekannte haben in Gotha-Siebleben einen schwarzen BMW entwendet. Laut Polizei waren der oder die Täter zwischen Sonntag, 21.30 Uhr, und Montagmorgen, 4.50 Uhr, auf das Grundstück im Ulmenweg eingedrungen und stahlen das Fahrzeug des Typs „X4 xDrive 30d“, das einen Wert von ungefähr 25.000 Euro hat. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0044372/2024) entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.