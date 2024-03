Wandersleben. Ein 27-Jähriger hat unter Alkoholeinfluss einen Unfall auf der A4 gebaut. Dabei wurde eine Frau verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr war ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer auf der A4 in Richtung Dresden unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, habe er sich an der Anschlussstelle Wandersleben „sehr kurzfristig entschlossen“, die Autobahn verlassen zu wollen. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit übersah er dabei aber eine Fahrerin, die mit ihrem Auto auch gerade abfahren wolle. Es kam zur Kollision.

Autobahn etwa zwei Stunden teils voll gesperrt

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls gegen die rechte Leitplanke geschleudert. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Richtungsfahrbahn Dresden war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten für zwei Stunden teilweise voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt, heißt es in der Meldung. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Ein Strafverfahren wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein vor Ort sichergestellt. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 30.000 Euro.

