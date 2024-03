Gotha. Gleich zweimal hat ein Dieb in Gotha versucht, sich Waren unter den Nagel zu reißen, dann klickten die Handschellen. Diese und weitere Meldungen der Polizei Gotha:

Gleich zweimal versuchte sich am Samstag ein 22-Jähriger beim Ladendiebstahl in Gotha. Zuerst erwischte ihn ein Mitarbeiter gegen 15.30 Uhr, als er versucht haben soll, Werkzeuge aus einem Baumarkt in der Salzgitterstraße im Wert von 850 Euro zu stehlen. Die Polizei wurde informiert. Doch nur dreieinhalb Stunden später soll er in einem Geschäft in der Gartenstraße erneut versucht haben, Waren zu entwenden, schreiben die Beamten in einer Meldung.

Dieses Mal hielt ihn eine 36 Jahre alte Verkäuferin auf, die ihn auf sein Handeln ansprach. Daraufhin ging der 22-Jährige die Verkäuferin körperlich an. Zeugen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob er in Haft bleibt.

Einbruchsversuch im Netto

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte versucht, mit Hilfe eines Einkaufswagen in einen Discounter in der Bertha-Schneyer-Straße zu gelangen. Dazu hätten sie mehrfach dein Wagen gegen die aus Glas bestehende Eingangstür des Netto gerammt, schreibt die Polizei in einer Meldung. Diese wurde dadurch beschädigt, in die Räumlichkeiten gelangten die Täter allerdings nicht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0070503/2024 entgegen genommen.

Jacke aus Auto gestohlen

Eine Jacke im Wert von 50 Euro war die Beute, die sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag unter den Nagel rissen. Dazu sollen sie laut Polizeiangaben die vordere Scheibe der Beifahrerseite eines VWs mit einem unbekannten Gegenstand aufgeschlagen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zaun und Werbesäule beschädigt

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in der Friedrich-Perthes-Straße eine Werbesäule und ein Grundstückszaun beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0070567/2024 entgegen.

Scheibe von Auto eingeschlagen

Unbekannte haben in der Von-Hoff-Straße die Scheiben eines VW eingeschlagen. Die Tat muss sich laut Polizeiangaben zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 zugetragen haben. Aus dem Auto wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Auch hier werden Zeugen gesucht.

red