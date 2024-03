Neudietendorf. Der Bundespolizei geht im Kreis Gotha ein bewaffneter Mann ins Netz. Der 41-Jährige ist mit einem geladenen Revolver in einem Zug unterwegs.

Bei einer Kontrolle in Neudietendorf hat die Bundespolizei mehrere Waffen sowie 5000 Euro Bargeld gefunden und einen 41-Jährigen festgenommen. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Mittwochvormittag den Mann in einem Zug. Bei der Abfrage im polizeilichen Datenbestand seien Personenhinweise bekannt geworden, welche die Streife im Umgang mit dem Mann besonders sensibilisiert hätten. Das teilte die Bundespolizei mit.

Im Rucksack des 41-Jährigen fanden die Beamten einen schussfähigen und geladenen Revolver. Die Seriennummer der Waffe sei unkenntlich gemacht worden. Zusätzlich zu den sechs Patronen in der Faustfeuerwaffe hatte der Mann 24 weitere Schuss Munition dabei. Des Weiteren entdeckten die Bundespolizisten zwei Einhandmesser, drei Armbrustpfeile und Bargeld in Höhe von 5000 Euro.

Mann ist bereits wegen mehrerer Verstöße bekannt

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Bereits in der Vergangenheit habe der Mann mit unterschiedlichen Polizeibehörden zu tun gehabt. Als Vergehen nannte die Bundespolizei Verstößen innerhalb einer Führungsaufsicht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bandendiebstahl, Geldfälschung und Körperverletzung.

Der 41-Jährige sei an die Kriminalpolizei Erfurt übergeben worden. Letzlich sei durch die Justiz entschieden worden, dass der Mann auf freien Fuß zu lassen sei. Die Waffen, Munition und Messer stellte die Polizei sicher. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Bahnstrecke zwischen Erfurt, Arnstadt und Suhl bilde derzeit im Nahverkehr einen Schwerpunkt der bundespolizeilichen Aufgabenwahrnehmung ab. Im Bereich der Fahrgeld- und Eigentumsdelikte habe es in den letzten Monaten gehäuft Anzeigen und Feststellungen gegeben. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, stimmt sich die Bundespolizei mit Zugunternehmen und deren Sicherheitsdienstleistern ab.

