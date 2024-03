Landkreis Gotha. Ein Mann fährt im Kreis Gotha betrunken mit einem Rasentraktor umher. Telefonbetrüger suchen mehre Senioren heim.

Auf einem Rasentraktor befuhr ein 43-Jähriger am Donnerstagabend die Straße Am Oberried in Günthersleben-Wechmar, als er in eine Verkehrskontrolle geriet. Die Polizei ermittelte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutabnahme ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn laufe jetzt ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Telefonieren suchen Senioren im Kreis Gotha heim

Mehrere Fälle von Telefontrickbetrug sind der Polizei in Gotha am Donnerstag gemeldet worden. Unter verschiedenen Legenden, unter anderem Mitarbeiter eines Kreditinstitutes zu sein, wurden Senioren im Alter zwischen 69 und 86 Jahren kontaktiert. Die Angerufenen beendeten die Gespräche, sodass kein Schaden eintrat. Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potenzielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen, mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen.

Mehr zum Thema unter: https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle Gotha unter Telefon: 03621 / 78 15 04.

Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung in Ohrdruf am Steuer

Bei Verkehrskontrollen in Ohrdruf hat die Polizei am Donnerstagabend in der Scherershüttenstraße den 22-jährigen Fahrer eines Kraftrades aus dem Verkehr gezogen, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Zudem war das Zweirad nicht versichert. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.

