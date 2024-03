Gotha. Ein Pärchen stiehlt in Gotha Parfüm. Als der Detektiv sie erwischt, kommt es zu Rangelei. Dann fliehen die Diebe mit einem Auto.

Zwei Ladendiebe sind am Freitag vor der Polizei in Gotha geflohen. Das Pärchen wurde am Nachmittag von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Parfüm in einem Drogeriemarkt erwischt. Wie die Polizei mitteilte, seien der 27-jährige Mann und die 24-jährige Frau bereits geflüchtet, als die Beamten an dem Markt eingetroffen seien.

Nach der Rückgabe des Parfüms durch das Pärchen an den Ladendetektiv sei es zu einer Rangelei gekommen. Die beiden Diebe flohen mit einem Pkw, konnten jedoch kurze Zeit später in Gotha-West angehalten werden. Da sowohl die 24-Jährige als auch ihr 27-jähriger Lebensgefährte das Fahrzeug abwechselnd geführt hätten, seien beide auf Fahrtauglichkeit getestet worden.

Dabei stellte sich heraus, dass sie Betäubungsmittel konsumiert hatten. Der Mann konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beiden erwarteten nun mehrere Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln

