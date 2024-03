Gotha. Fußgänger finden eine verletzte Person in Gotha. Die Polizei ermittelt einen Zeugen, doch der ist wenig hilfreich.

Passanten haben am Samstag eine verletzte Person mit einer Stichwunde im Bein sowie einer Kopfverletzung in Gotha gefunden. Am Nachmittag, gegen 16 Uhr, entdeckten Fußgänger den 34-Jährigen in der Gartenstraße. Laut Polizei stellte ein hinzugerufener Rettungswagen eine Stichverletzung im Bein sowie eine Kopfverletzung fest. Der Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Polizeibeamte fanden heraus, dass der Mann von einem 45-jährigen Tatverdächtigen in einem nahegelegenen Wohnhaus mit einem Messer angegriffen worden war. Die Ursache für die Auseinandersetzung ist derzeit noch nicht bekannt. Sowohl der 34-jährige Verletzte als auch der Verdächtige seien stark alkoholisiert gewesen. Deshalb sei der Hergang noch nicht eindeutig geklärt.

Zwar konnte die Polizei vor Ort einen Zeugen ausfindig machen, doch sei auch dieser stark alkoholisiert gewesen. Er habe sich für die Ermittlungen als wenig hilfreich erwiesen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt oder beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter 03621 781124 mit der Bezugsnummer 0077139/2024 zu melden.

