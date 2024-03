Landkreis Gotha. Betrüger versuchen, eine Frau im Kreis Gotha hereinzulegen. In Gotha kommt es zu einem Unfall. Und Diebe schlagen zu.

1800 Euro sollte eine Frau aus der Gemeinde Nessetal überweisen – die Aufforderung war Teil eines Trickbetrugs, wie die Polizei mitteilt. Die 65-Jährige erhielt eine Nachricht über einen Messengerdienst, in der sich eine unbekannte Person als Angehörige der Frau ausgab. In der Nachricht wurde die Seniorin um die Überweisung des Betrags gebeten. Dies konnte laut Polizei verhindert werden.

Die Polizei warnt vor solchen Aufforderungen. Die betrügerischen Nachrichten beginnen meist mit dem Wortlaut: „Hallo Mama/Papa, das ist meine neue Handynummer, die alte Nummer kannst du löschen...“. In der weiteren Folge bitten die vermeintlichen Töchter oder Söhne, aufgrund einer Notlage, um finanzielle Unterstützung.

Die Polizei empfiehlt, mit Angehörigen oder bekannten Personen über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen, um für dieses Thema zu sensibilisieren. Die Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis.

Lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen.

Reagieren Sie nicht auf derartige Nachrichten und veranlassen Sie keine Überweisungen.

Sollten Sie Opfer solch einer Betrugsmasche werden, wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle, auch wenn Ihnen kein finanzieller Schaden entstanden ist, denn auch versuchter Betrug ist strafbar. Weitere Informationen zu dem Thema: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha, Tel.: 03621/781 504

Kollision bei Überholmanöver in Gotha

Eine leicht verletzte Frau und ein fahruntüchtiger Hyundai, der abgeschleppt werden musste, sind das Ergebnis eines Unfalls vom Montagnachmittag. Ein 19-jähriger VW-Fahrer war in Gotha auf der Kindleber Straße stadtauswärts unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. In der weiteren Folge kam es laut Polizei zur Kollision mit einer 50-jährigen Hyundai-Fahrerin, die nach links in ein Grundstück einbiegen wollte. Der Sachschaden beträgt ungefähr 8000 Euro, teilt die Polizei mit.

Diebe brechen in Friedrichroda in Ärztehaus ein

Einer oder mehrere Täter brachen am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Ärztehaus in der Bebraer Straße von Friedrichroda ein. Die Diebe stahlen laut Polizeiangaben unter anderem Bargeld. Der Gesamtwert des Beuteguts beträgt 500 Euro, während die Polizei den Sachschaden auf mindestens 5000 Euro schätzt. Die Tatzeit lag zwischen Samstag und Sonntag, 11.20 Uhr.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781 124 (und Nennung der Bezugsnummer: 0077520/2024 zum leichteren Bearbeiten) entgegen.

Stromaggregat in Gotha gestohlen

Vergangenes Wochenende entwendeten Unbekannte ein fahrbares Stromaggregat der Marke Atlas von einer Baustelle in der Goldbacher Straße in Gotha. Bei dem Aggregat handelt es sich um einen einachsigen Anhänger, wie die Polizei mitteilt. Diese sucht Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen.

Kontakt zur Polizei unter der Telefonnummer: 03621/781 124 (und Nennung der Bezugsnummer 0078104/2024)

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.