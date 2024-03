Friedrichroda. Im Landkreis Gotha ist es zu einer Detonation gekommen. Mehrere Gebäude mussten evakuiert werden.

Weltkriegsmunition ist am Dienstagabend in Friedrichroda entdeckt und gesprengt worden. Polizei, Feuerwehr und ein Kampfmittelräumdienst rückten in das Gewerbegebiet aus. Bei einer Recyclingfirma waren mehrere Granaten entdeckt worden. Laut Polizei seien diese sprengfähig gewesen. Wie die Inhaber der Firma am Abend bei Facebook mitteilte, seien die Granaten aufgrund ihrer Beschaffenheit aber nicht transportierfähig gewesen.

Ein Kampfmittelräumdienst sprengte die Munition nach Prüfung kontrolliert zwischen 22.30 Uhr und 22.35 Uhr. Ein Wohnmobilstellplatz, ein Seminar- und Begegnungszentrum sowie die Recyclingfirma wurden dazu evakuiert. Nach Polizeiangaben wurden keine Personen verletzt.

