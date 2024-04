Landkreis Gotha. Ein 55-Jähriger braucht im Kreis Gotha medizinische Hilfe und attackiert die Rettungskräfte. Zwei 16-Jährige verletzten sich bei einem Unfall.

Ein 55-Jähriger hat in Waltershausen Rettungskräfte angegriffen – dabei wollten die ihm nur helfen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, habe der Mann am Dienstag einen medizinischen Notfall erlitten. Beim Eintreffen der Sanitäter sei es jedoch aus bislang ungeklärtem Grund zu einem plötzlichen Angriff durch den 55-Jährigen gekommen.

Die Rettungskräfte flüchteten und wurden nicht verletzt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Drogentest habe positiv auf mehrere berauschende Mittel reagiert. Zudem befanden sich nicht geringe Mengen an Betäubungsmitteln in seinem Besitz. Diese wurden beschlagnahmt. Der 55-Jährige wurde am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt nun gegen den Mann.

Zwei Verletzte und rund 12.000 Euro Schaden bei Unfall in Neudietendorf

Bei einem Verkehrsunfall in Neudietendorf sind am Donnerstag zwei 16-Jährige verletzt worden. Laut Polizei befuhr eine 37-jährige Fahrerin eines Mercedes die Bahnhofstraße von der Zinzendorfstraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei habe die Frau den Vorrang des entgegenkommenden 16-jährigen Mopedfahrers missachtet.

Das Auto und das Moped kollidierten miteinander. Der 16-Jährige sowie seine 16-jährige Sozius wurden dabei verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Mögliche Eigentümer von Diebesgut aus dem Kreis Gotha gesucht

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen sind verschiedene Gegenstände gefunden worden, die offenbar aus Gärten, Wohnungen und Garagen gestohlen wurden und aktuell keinem Eigentümer zugeordnet werden können. Wie die Landespolizeiinspektion Gotha mitteilte, sind die Diebstähle vorrangig im Raum Neudietendorf, Arnstadt, Ilmenau, Großbreitenbach, Plaue, Stadtilm sowie Erfurt und in der Zeit zwischen November 2023 und Februar 2024 verübt worden.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer: 0001758/2024 in Verbindung zu setzen. Für die Zuordnung der Gegenstände ist mindestens eine detaillierte Beschreibung notwendig.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Gotha

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.