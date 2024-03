Stadtilm. Eine Frau ist am Donnerstag bei einem Unfall im Ilm-Kreis ums Leben gekommen. Ein Mann wurde schwerstverletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Ilm-Kreis ist am Donnerstagnachmittag eine 72 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war sie Beifahrerin in einem Auto. Der 76-jährige Fahrer des Mercedes fuhr gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße 90 neu aus Richtung Stadtilm kommend in Richtung Rudolstadt.

Um zu überholen, wechselte der 76-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Sattelzug. Der 76-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Seine 72-jährige Beifahrerin verstarb noch am Unfallort. Auch der Fahrer der Sattelzugmaschine kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die an der Sattelzugmaschine und am Mercedes entstandenen Gesamtschäden wurden mit circa 50.000 Euro angegeben. Die Bundesstraße war mehrere Stunden lang gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern am Abend an.

