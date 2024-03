Arnstadt. Im Kreuzungsbereich zur A71 hat sich am Mittwochabend ein Unfall ereignet. Zwei Autos kollidierten. Vier Personen – darunter ein Kind – wurden verletzt.

Am frühen Mittwochabend hat sich ein Unfall im Bereich „Zur A71“ ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 33-jährige Fahrerin von Rudisleben in Richtung A71 unterwegs, während eine 60-Jährige mit ihrem Auto von Kirchheim in Richtung Dornheim fuhr.

Im Kreuzungsbereich übersah die 60 Jahre alte Frau vermutlich das Auto der vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Fahrerin. Es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß wurden die 60-Jährige, die 33-Jährige und ihre beiden Mitfahrer im Alter von 58 und sechs Jahren verletzt. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red