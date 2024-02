Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wurde ein Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Bei einem Sturz wurde ein Radfahrer am Mittwochabend in Bad Frankenhausen schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, wollte der 43-Jährige mit seinem Fahrrad einen Supermarktparkplatz in der Kyffhäuserstraße verlassen, stürzte dabei und zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu.

Der Radfahrer wurde zur Behandlung in ein Erfurter Klinikum gebracht. Zur Ursache des Sturzes ermittelt die Polizeiinspektion Kyffhäuser.

red