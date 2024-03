Clingen. Bei einem Arbeitsunfall im Kyffhäuserkreis wurden mehrere Personen verletzt. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt.

Bei der Betonierung eines Hallenbodens kam es am Donnertag in Clingen im Kyffhäuserkreis zu einem schweren Arbeitsunfall. Wie die Polizei am Freitag informierte, arbeiteten im Oberflattig mehrere Männer mit einer Betonpumpe. Aus noch ungeklärter Ursache kam es vermutlich zu einer Verstopfung eines Förderschlauches, welcher aufgrund des angestauten Druck durch den Arbeitsbereich schleuderte.

Dabei wurden mehrere Männer von dem Schlauch getroffen. Ein 34-Jähriger und 37-Jähriger wurden schwer verletzt und in Kliniken nach Nordhausen und Erfurt gebracht. Zum genauen Hergang ermittele nun das Amt für Arbeitsschutz.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

