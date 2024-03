Kalbsrieth. Ein 50-jährige Autofahrerin hat auf der Landstraße 1172 einen Unfall gebaut. Gegen die Frau leiteten Polizisten nicht nur wegen des fehlenden Führerscheins ein Verfahren ein.

Auf der Mittelinsel eines Kreisverkehrs ist am Dienstag im Kyffhäuserkreis die Fahrt einer Autofahrerin zu Ende gegangen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die 50-Jährige gegen 16.50 Uhr auf der Landstraße 1172 aus Richtung Kalbsrieth in Richtung Ziegelroda unterwegs. Demnach war sie dann im Kreisverkehr aus noch ungeklärter Ursache geradeaus gefahren.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass die Frau keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem verlief bei ihr ein Drogenvortest positiv. Die Frau musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein.

