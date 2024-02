Bleicherode. Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen. Erst ist eine Kirche mit Farbe besprüht worden. Jetzt ist auch ein Auto betroffen.

Das ist sehr ärgerlich. Immer wieder gibt es Opfer von Schmierereien. In diesen Tagen treiben sich Sprayer in Bleicherode herum. Wie die Polizei in Nordhausen berichtet, ist in dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagnachmittag in der Weberstraße in Bleicherode ein Pkw mit neongelber Farbe besprüht worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hunderte Euro. Nachdem am vergangenen Mittwoch bereits Farbe an der nahegelegenen Kirche in der Hauptstraße entdeckt worden war, sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, der möge sich bitte an die Polizei in Nordhausen wenden.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red