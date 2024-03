Rotheshütte. Bei einem Unfall auf der B4 im Landkreis Nordhausen wurde ein Jugendlicher schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen wurde am Mittwoch ein 16-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei der Jugendliche mit seinem Moped auf der B4 zwischen Rotheshütte und Netzkater in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert.

Der 16-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

