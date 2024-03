Sömmerda. Einen folgenschweren Unfall hatte eine Radfahrerin in Sömmerda. Ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Nach einem Unfall in Sömmerda ist eine Fahrradfahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Laut Polizei war die 34-Jährige mit ihrem Fahrrad am Dienstagnachmittag ohne Helm auf dem Gehweg entlang der Straße des Friedens gefahren, als sie plötzlich mit einem Verkehrsschild zusammenprallte und stürzte.

Dabei verletzte sich die Frau so schwer am Kopf, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

