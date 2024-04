Landkreis Sömmerda. Ein Audi ist aus einer Grundstückseinfahrt im Landkreis Sömmerda gestohlen worden. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei.

Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagabend nach Schloßvippach (Landkkreis Sömmerda) ausrücken. Auf dem Gelände einer ansässigen Schule hatte nach Angaben der Polizei gegen 19.10 Uhr ein Schacht vor dem Gebäude gebrannt.

Durch das Feuer wurde in dem Drainage-Schacht ein Rohr beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Es besteht der Verdacht, dass das Feuer mutwillig gelegt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Audi gestohlen

In der Nacht zu Freitag schlugen Autodiebe in Kindelbrück im Landkreis Sömmerda zu. In das Visier der Täter war der Audi eines 46-jährigen Mannes geraten. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Wagen in einer Grundstückseinfahrt, als die Diebe das Auto im Wert von 60.000 Euro auf unbekannte Art und Weise öffneten und verschwinden ließen.

Die Fahndung nach dem Audi wurde eingeleitet. Der Wagen verfügte über ein Keyless-Go System. Den entsprechenden Funkschlüssel hatte der Eigentümer ordnungsgemäß gesichert. Wie es den Tätern dennoch gelingen konnte, den Audi zu stehlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

