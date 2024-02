Bad Salzungen. In Bad Salzungen muss eine Frau die Polizei wegen ihres Nachbarn rufen. Der bedroht sie daraufhin und bringt sich dadurch selbst in eine missliche Lage.

Bereits am Freitag ist es in Bad Salzungen zu einem Streit unter Nachbarn gekommen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei der Auslöser laute Musik gewesen, die ein 37-Jähriger in seiner Wohnung hörte. Die Nachbarin rief die Polizei um Hilfe, was sie offenbar schon öfter machen musste. Der 37-Jährige suchte daraufhin seine Nachbarin auf und bedrohte sie mit einer Machete.

Als der Mann im Anschluss wieder in seine Wohnung wollte, musste er feststellen, dass die Tür ins Schloss gefallen war. Seinen Schlüssel hatte er in der Wohnung liegen lassen und brach am Ende seine eigene Tür auf. Jetzt erwarte den Mann eine Anzeige wegen Bedrohung.

