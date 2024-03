Eisenach. Auf der A4 bei Eisenach hat es am Samstag einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn war voll gesperrt.

Bei einem Unfall auf der A4 bi Eisenach sind am Samstag mehere Personen verletzt worden. Die Eisenacher Berufsfeuerwehr habe am Nachmittag auf der Autobahn kurz hinter Eisenach-West in Fahrtrichtung Frankfurt wichtige Hilfe geleistet, informierte die Stadt. Demnach hatte sich ein vollbesetzter Pkw mit sieben Insassen auf der A4 überschlagen. Alle Insassen seien verletzt worden, mehrere Personen davon schwer.

Die Feuerwehr sperrte die Autobahn und unterstützte bei der Betreuung und Versorgung der betroffenen Autoinsassen. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten wurden zwei Rettungshubschrauber, zwei Notarztfahrzeuge, sieben Rettungswagen, zwei Krankentransporte sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt des Wartburgkreises zur Einsatzstelle gerufen.

Die Verletzten seien auf mehrere Kliniken aufgeteilt worden. Gegen 17.15 Uhr war der schwere Einsatz beendet. Der Leiter der Eisenacher Berufsfeuerwehr Markus Weigelt lobte die tadellose Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte, auch mit der Leitstelle und der Polizei.

