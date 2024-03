Barchfeld. Auf einer Mountainbike-Strecke in Barchfeld hat sich am Mittwoch ein Teenager schwer verletzt. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag ein 13 Jahre alter Radfahrer auf der präparierten Mountainbike-Strecke in Barchfeld gestürzt.

Der Junge trug zwar einen Helm, dennoch waren seine Verletzungen so schwer, dass ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus bringen musste.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red