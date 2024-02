Weimar. Bei einem Unfall sind vier Personen verletzt worden. Mit ihrem Auto war eine Fahrerin von der Straße abgekommen. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Weimar und das Weimarer Land.

Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht war ein mit vier Personen besetztes Auto auf der B7 aus Isserstedt in Richtung Weimar unterwegs. Im Bereich Hohlstedt kam die 20-jährige Fahrerin mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stahlgeländer. Das Auto drehte sich und kam mittig auf beiden Fahrbahnen zum Stehen. Die Fahrerin sowie die drei Insassen im Alter zwischen 33 und 35 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Klinikum gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 6000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Geländer entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Mit Auto überschlagen

Ein 79-jähriger Dacia-Fahrer war am Samstag aus Hottelstedt in Richtung Ottstedt am Berge unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin habe sich der Pkw überschlagen und landete auf dem Dach. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

Radfahrer stürzt nach Auffahrunfall

Am Freitagmorgen befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Schwanseestraße in Richtung Trierer Straße und musste verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm war ein 17-jähriger Radfahrer unterwegs. Dieser bemerkte das Halten des Autos zu spät und fuhr auf. Er kam er zu Fall und erlitt leichte Gesichtsverletzungen. An Pkw und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro.

Kennzeichen gestohlen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag in der Hottelstedter Straße in Berlstedt von zwei geparkten Fahrzeugen (Sattelzugmaschine und Kleintransporter) jeweils beide Kennzeichentafeln gestohlen. Dabei wurden auch die Kennzeichenhalterungen teilweise beschädigt.

Graffiti-Sprayer flüchten

Samstagnacht gegen 1330 Uhr stellten Polizisten in der Gropiusstraße in Weimar zwei dunkel gekleidete Männer fest, die gerade eine Mauer mit rot-orangefarbenen Graffiti besprühten. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten beide unerkannt in Richtung Busbahnhof (Hoffmann-von-Fallersleben-Straße). Einer der Täter konnte kurzzeitig festgestellt, jedoch nicht gefasst werden. Dieser stürzte auf der Flucht beim Übersteigen eines Zaunes - die Polizei geht davon aus, dass er sich verletz hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

