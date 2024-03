Weimar. Eine Zeugin hat in einem Regionalzug von Jena nach Erfurt mehrere Personen beobachtet, die volksverhetzende Sprüche skandierten.

Mehrere Menschen haben Freitagabend gegen 22 Uhr volksverhetzende Sprüche in einem Regionalzug skandiert. Der Zug war nach Angaben der Polizei von Jena nach Erfurt unterwegs. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen und zwei Gruppen (ca. 15 und ca. acht Personen) in einem Abteil gemeldet, die Männer und Frauen seien zwischen 18 und 22 Jahre alt gewesen und hätten eine Musikbox dabei gehabt.

Die Zeugin verließ den Zug in Weimar, die beiden Gruppen fuhren weiter in Richtung Erfurt. Die Polizei konnte die beiden Gruppen nicht feststellen. Zeugen, die im Zug oder an einem Bahnhof etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der PI Weimar unter 03643/8820 oder dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red