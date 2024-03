Weimar. Einem 15 Jahre alten Junge, der wiederholt ohne Versicherung und Führerschein Moped gefahren ist, wurde das Gefährt beschlagnahmt. Außerdem ist in Weimar ein Radfahrer angefahren worden.

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten Unbekannte beim Anbringen eines Graffiti am Kindergarten in Schöndorf. Laut Polizeiangaben nutzten die Maler schwarze, grüne und rote Farbe und brachten Zahlen und Schriftzüge an der Fassade des Kindergartens und den Gehweg an.

Radfahrer bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Bei einem Unfall in der Rießnerstraße ist am Montagmittag ein 24 Jahre alter Radfahrer verletzt worden. Laut Polizeiangaben kreuzte er eine Grundstücksausfahrt, aus der gerade eine 86 Jahre alter Seat-Fahrerin herausfahren wollte. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer am Bein verletzt, am Auto entstand Sachschaden von etwas 1000 Euro.

Da beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang gemacht haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643-8820 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

15-Jähriger ohne Führerschein zur Schule

Als Wiederholungstäter zeigte sich am Dienstagmorgen ein 15 Jahre alter Junge aus Bad Berka. Obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei und sein Moped nicht versichert ist, hatte er sich darauf auf den Weg zur Schule gemacht. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen. Sein Zweirad wurde zudem sichergestellt, um weiteres widerrechtliches Benutzen zu unterbinden.

