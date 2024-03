Weimar. In Nohra musste ein Mann ungebetene Gäste begrüßen, während in Weimar eine Frau von der Fahrbahn abkam. Die Polizeimeldungen:

Unbekannte stehen plötzlich in Nohraer Wohnung

Einen großen Schreck hatte am Dienstagmittag ein 35 Jahre alter Mann aus Nohra zu verkraften. Laut Meldung der Polizei ging bei ihm plötzlich die Haustür auf und zwei unbekannte Männer standen in seinem Flur. Als der Hauseigentümer dies bemerkte, ergriffen die beiden die Flucht und riefen noch, dass sie Hilfe bräuchten.

Sie stiegen in einen weißen Opel Movano mit ungarischem Kennzeichen und fuhren davon Richtung Autobahn. Der 35-Jährige konnte noch ein Foto von den Männern und ihrem Auto machen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frau fährt gegen Leitpfosten

Eine 31 Jahre alte Frau stieß am Dienstagmorgen in der Berkaer Straße gegen einen Leitpfosten. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wollte die Frau aus Jena sich womöglich orientieren und kam von der Fahrbahn ab. Leicht verletzt ging es für sie ins Krankenhaus, am Auto und dem Leitpfosten entstand geringer Sachschaden.

red