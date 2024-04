Weimar. Eine Personengruppe hat auf dem Theaterplatz in Weimar indizierte Musik abgespielt und Textpassagen lautstark mitgesungen. Die Polizei kam zum Einsatz und bittet um Zeugenhinweise.

Auf dem Platz vor dem Nationaltheater haben sich am Donnerstagabend junge Leute so inakzeptabel benommen, dass die Polizei eingriff. Einzelheiten zu dem phasenweise unübersichtlichen Geschehen sind noch zu klären, auch deshalb bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere von mehreren Passanten, die den Theaterplatz in der Zeit kurz vor und kurz nach 21 Uhr frequentiert hätten.

Textpassagen lautstark mitgesungen

Nach Auskunft der Polizei hatte sich eine Gruppe Heranwachsender auf dem Theaterplatz versammelt. Über ein Mobiltelefon und über eine akkubetriebene Lautsprecherbox hätten die Jugendlichen Musik mit strafbewehrten Texten abgespielt und einige Textpassagen lautstark mitgesungen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse würden diese Texte als volksverhetzend angesehen, weshalb das öffentliche Absingen eine Straftat wäre. Die Polizisten hätten das Abspielen unterbunden und Strafanzeigen gefertigt.

Polizisten beleidigt

Die jungen Leute seien des Platzes verwiesen worden, teilweise unter körperlichem Zwang. Einer der Beteiligten habe die Beamten dabei fortwährend beleidigt. Die Kriminalpolizei sucht nach eigenen Angaben Zeugen, die etwa das Singen der Texte wahrgenommen haben. Hinweise hierzu werden unter der Telefonnummer: 03643/8820, oder per E-Mail an kps.weimar@polizei (Aktenzeichen 100256/2024), entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red